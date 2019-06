Bad Bramstedt

Die Marktreyberey auf der Schlosswiese hatte im vergangenen Jahr ihre Premiere in Bad Bramstedt. Rund 2500 zahlende Gäste waren gekommen, dazu viele Kinder, die keinen „Wegezoll“ bezahlen mussten. Von dem Erfolg ermutigt, will „Das Nordische Marktvolk“, wie sich der Veranstalter nennt, auch 2019 seine Zelte auf der Schlosswiese aufbauen und zwar von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juni. Dann kampieren wieder Heerlager hinter dem Schloss, Händler bieten Kunsthandwerk, Wirte Spanferkel und Met an. Und natürlich gibt es Showkämpfe der rauflustigen Ritter, Vorführungen mit Pfeil und Bogen hoch zu Ross und passende Live-Musik.

Besucher kommen von weit her

Bürgermeisterin Jeske sieht in der Marktreyberey ein gutes Marketing für die Stadt. „Es gibt viele Leute, die solchen Mittelalterfesten hinterher reißen.“ Deshalb war es ihr wichtig, das Nordische Marktvolk gleich auf drei Jahre an Bad Bramstedt zu binden. „Das gibt den Leuten Planungssicherheit“, meint Jeske, die Interessenten könnten sich den Termin langfristig vormerken.

Hinter dem Nordischen Marktvolk stehen die Organisatoren Thomas Weber aus Seevetal und Olaf Böckers aus Hohenlockstedt. Seit acht Jahren organisieren sie Mittelalterfeste in ganz Norddeutschland, Böckers beispielsweise auch den Mittelaltermarkt auf dem Bad Bramstedter Weihnachtsmarkt. „Wir werden diesmal mit 28 Ständen und sechs Versorgern die gesamte Schlosswiese und den Hudaupark ausnutzen“, kündigte Thomas Weber an, der im standesgemäßen Lederrock zur Vertragsunterzeichnung gekommen war. Der Eintritt beträgt, wie schon 2018, 5 Euro für Erwachsene, Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen kostenlos die Schranke passieren.

Herr-der-Ringe-Spektakel 2020 geplant

Und wo die drei zur Vertragsunterzeichnung schon zusammensaßen, wurde auch gleich die nächste Idee geboren: Ein Phantasy-Spektakel im Bad Bramstedter Freibad. Das soll erstmals Ende September 2020 zum Ausklang der Badesaison stattfinden. Bad Bramstedt ist Teil der Aktivregion Holsteiner Auenland und dazu gehört nun einmal Tolkiens „Herr der Ringe“. Wie auch immer die Show genau aussehen wird, Elben, Orks und Hobbits sollen auf jeden Fall durchs Freibad schwirren.