Bad Bramstedt

Zum einen einigte sich der Ausschuss darauf, dass Bürgermeisterin Verena Jeske sich mit dem Nabu in Verbindung setzt und das kostenlose Beratungs- und Informationsangebot in Anspruch nimmt hinsichtlich der Gestaltung von Pachtverträgen für land- und forstwirtschaftliche Flächen. Die Stadt ist Verpächterin von solchen Flächen. „Sie kann damit über die Gestaltung der Pachtverträge Einfluss auf die umweltgerechte und nachhaltige Nutzung nehmen. Beispielhaft sei die Anlage von Blühstreifen genannt“, erläuterte Fraktionssprecher Jan-Uwe Schadendorf den Hintergrund. Die Bürgermeisterin soll über die Ergebnisse im Herbst berichten, wie Pachtverträge künftig gestaltet werden können. Auch sei zu prüfen, ob Nachverhandlungen bestehender Verträge möglich sind.

Die SPD-Fraktion erhielt ebenfalls die Zustimmung aller Ausschussmitglieder für einen Prüfauftrag an die Verwaltung, welche Kosten und welchen Arbeitsauftrag eine Mitgliedschaft der Stadt im Netzwerk „Biostädte“ bedeuten würde. Das Netzwerk habe sich zum Ziel gesetzt, den Ökolandbau, die Weiterverarbeitung und die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln verstärkt zu fördern. Das bedeutet auch, dass für öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen vorrangig Bio-Lebensmittel beschafft werden. Vor allem in Schulen und Kindertagesstätten sollen Bio-Lebensmittel eingesetzt werden.

Infos in Much einholen

Großstädte wie München, Berlin oder Hamburg sind Mitglied im Netzwerk der Biostädte. SPD-Stadtverordnete Karin Steffen, die sich mit dem Thema besonders beschäftigt hatte, berichtete von der Gemeinde Much in Nordrhein-Westfalen, vergleichbar groß wie Bad Bramstedt. Mit dieser soll sich die Verwaltung ebenfalls in Verbindung setzen. Die Frage der Kosten war für die SPD der Grund gewesen, ihren ursprünglichen Antrag auf Mitgliedschaft vorerst in einen Prüfauftrag umzuformulieren.

Daran, dass eine Biostadt-Mitgliedschaft auch Kosten ganz anderer Art bedeutet, erinnerte Ausschussvorsitzender Fritz Bredfeldt (Bündnis 90/Die Grünen): „Grundsätzlich begrüße ich den Antrag, aber Bio-Lebensmittel sind teuer.“ Das sei kein Gegenargument, aber sollte gut überlegt werden. „allein die Ernährung in den Schulen und in den Kitas, das ist schon ein Batzen“, so Bredfeldt.