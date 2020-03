Der gebürtige Bayer Volkmar Bauer (61) gibt nicht auf. Der parteilose Wirtschaftsförderer und Projektmanager aus Erfurt (Thüringen) tritt am Donnerstag, 12. März, in der Kreistagssitzung ab 18 Uhr zur Landratswahl an. „Ich habe eine tolle Vita, viel Elan." Sein Wettbewerber ist allerdings stark.