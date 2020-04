Tourismus steht nicht mehr oben an

Bad Bramstedt

Domberg, der im Seniorenbeirat die katholische Kirche vertritt, wollte die I-Marke für das Tourismusbüro wieder einführen und die Öffnungszeiten auf den alten Stand bringen. Zurzeit ist das Büro nur an zwei Tagen für jeweils zwei Stunden geöffnet. Außerdem hatte Domberg Gegenanträge zum Vorschlag der Bürgermeisterin Verena Jeske gestellt, aus der Kooperation Städte Schleswig-Holstein und dem Heilbäderverband auszutreten. Die Mitgliedschaften kosten die Stadt 9.500 Euro und brächten keinen "Mehrwert", meint Jeske.

Qualitätsmerkmal oder Schnee von gestern?

Das I, das für Tourist-Info steht, wird vom Deutschen Tourismusverband als Zertifizierung verliehen, wenn eine Reihe von Qualitätsmerkmalen erfüllt sind. Dazu zählen auch umfangreiche Öffnungszeiten. Das Bad Bramstedter Büro ist aber aus Personalmangel nur an zwei Tagen in der Woche jeweils zwei Stunden geöffnet. Was Domberg als "bundesweit bekanntes Qualitätsmerkmal" pries, ist für den Grünen-Fraktionschef Gilbert Sieckmann-Joucken nur eine "Sache aus längst vergangener Zeit." Dombergs Antrag wurde einstimmig abgelehnt, ebenso der auf Wiederherstellung der früheren Öffnungszeiten des Büros. Bürgermeisterin Jeske, sagte, das Personal werde an anderer Stelle dringender benötigt. "Wir müssen für Bad Bramstedt erst einmal ein jugendlicheres, moderneres Bild nach außen abgeben bevor wir um Touristen werben."

5600 Euro für eine veraltete Internetseite

Der Austritt aus der Kooperation Städte Schleswig-Holstein wurde ebenfalls einstimmig beschlossen, wodurch 5.600 Euro im Jahr eingespart werden. Der Verband widmet Bad Bramstedt zwar eine Internetseite, die Informationen sind allerdings zum Teil seit Jahren veraltet und Zahlen, wie oft die Seite geklickt wird, lieferte der Verband nicht.

Die Kündigung der Mitgliedschaft im Heilbäderverband, die Domberg ebenfalls verhindern wollte, wurde dagegen nur mit der Mehrheit von SPD und CDU beschlossen. Bad Bramstedt wird zum Jahresende seinen Status als Heilbad verlieren, da es keine Moorbäder mehr im Klinikum gibt, und will dann als Luftkurort anerkannt werden. Ein entsprechender Antrag liegt dazu in Kiel vor. Beschlossen wurde, aus dem Verband auszutreten, sobald die neue Anerkennung vorliege.

Kütbach wird sein Amt los

Grünen-Fraktionschef Sieckmann-Joucken wollte die Austritts-Entscheidung bis nach der Anerkennung vertagen. So stimmten die Grünen und die FDP gegen den Austritt aus dem Heilbäderverband, dem Bad Bramstedts Ex-Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach ( FDP) vorsteht. Die Stadtverordnetenversammlung hatte ihn als Vertreter Bad Bramstedts in den Verband entstand. Mit dem Austritt der Stadt muss er sein Amt abgeben.

