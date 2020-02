Bad Bramstedt: Tourismusbüro bleibt umstritten

Bad Bramstedt

Das städtische Tourismusbüro auf dem Bleeck sorgt weiterhin für einen Disput über die Wichtigkeit der Einrichtung. Ein scharfer Kritiker des herrschenden Angebots, Bernhard-Michael Domberg, präsentierte am Dienstagabend als Vertreter des Seniorenbeirats in der Sitzung des für Tourismus zuständigen Finanzausschusses seine Vorstellungen.

Nur noch zweimal pro Woche geöffnet

Anlass für Dombergs Kritik an der touristischen Organisation in der Stadt sind vor allem die veränderten Öffnungszeiten des Tourismusbüros. Seit Anfang September letzten Jahres ist das Büro nur noch zweimal in der Woche geöffnet, dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Der Vertreter des Seniorenbeirats hatte bereits in der Dezember-Sitzung des Ausschusses sein Missfallen daran geäußert und sich mit Bürgermeisterin Verena Jeske einen heftigen Wortwechsel über die jeweiligen Ansichten über den Tourismus in Bad Bramstedt geliefert.

Kein Qualitätssiegel mehr

Domberg hatte daraufhin Gelegenheit und einen Extra-Tagesordnungspunkt für die jüngste Sitzung bekommen, um seine Vorstellungen zu erläutern. Er präsentierte ein breites Konvolut an Freizeitaktivitäten, die den Einheimischen, aber auch Touristen in der Stadt und der näheren Umgebung zur Verfügung stehen, von Rad- und Kanufahrten über Stadtführungen und Kneipp-Anlage bis hin zum Warmwasserfreibad Roland Oase. „Für all das ist das Tourismusbüro die Schnittstelle“, so Domberg. Hierfür seien aber die Öffnungszeiten im September extrem reduziert worden. Zudem habe sich die Stadt im Juli vergangenen Jahres von der „i-Marke“, dem bundesweiten Qualitätssiegel für Touristinformation, verabschiedet, monierte der Vortragende. Die Marke mit einem weißen i auf rotem Grund ist ein Zeichen der Zertifizierung durch den Deutschen Tourismusverband. Die Marke kostet für Mitglieder gut 500 Euro und gilt für drei Jahre. 14 Mindestkriterien werden für die Zertifizierung herangezogen.

Pauschalangebote fehlen

Als Beispiel für eine gelungene Arbeit des Tourismusbüros wies Domberg auf die Pauschalangebote der damaligen Leiterin des Büros, Ulrike Kütemeier, vor etlichen Jahren hin. Dabei standen Pakete wie Bad Bramstedter Landpartie, Erlebnistour durch die Region oder Fußballgolfen zur Auswahl. „ Bad Bramstedt ist ein Tourismusort“, ist er sich sicher.

Bürgermeisterin Verena Jeske, die in der vorangegangenen Sitzung des Finanzausschusses mit Domberg einen hitzigen Wortwechsel zu den Öffnungszeiten des Tourismusbüros gehabt hatte, konnte Positives zum Büro melden: Das Tourismusbüro, das zurzeit nur von einer Mitarbeiterin betreut wird, wird demnächst mehr Öffnungszeiten bieten können: Eine Mitarbeiterin kehrt von der Elternzeit zurück an den Arbeitsplatz, eine weitere Mitarbeiterin wird neu eingestellt.

i-Marke soll zurückgeholt werden

Ein Entgegenkommen konnte Domberg für seine drei Forderungen erzielen, die er in seinem Vortrag als Anträge verstanden wissen wollte. Zum einen solle die Stadt die i-Marke wieder zurückholen. Außerdem richtete er einen dringenden Appell an den Ausschuss, den unter einem weiteren Tagesordnungspunkt der Sitzung vorgesehenen Austritt aus zwei Verbänden nicht zu beschließen. Nach Dombergs Worten werden im Verein Marketing-Kooperation Städte in Schleswig-Holstein neben Bad Bramstedt weitere Städte wie Kiel, Lübeck und Norderstedt vermarktet. Ferner gehe es im Heilbäderverband Schleswig-Holstein um Gesundheitstourismus für 14 Bäder.

Austritt aus Verbänden verschoben

Nun wird über die Anträge Dombergs in der nächsten Sitzung des Ausschusses beraten. Denn diese lagen dem Ausschuss nicht zu Beginn der Sitzung vor, und für eine Beratung ad hoc hätte eine Dringlichkeit festgestellt werden müssen. Mit den Stimmen der CDU und FDP wurde der Tagesordnungspunkt hinsichtlich des Austritts aus den Verbänden bis zur nächsten Sitzung vertagt. Die SPD und Bündnis 90/Die Grünen konnten sich nicht durchsetzen, sie wollten sofort über die Kündigungen beraten.

