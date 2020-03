Die Grundschulen in Bad Bramstedt sind darauf eingestellt, bis Mittwoch eine Betreuung für Kinder anzubieten, deren Eltern in Zeiten von Corona unverzichtbar am Arbeitsplatz sind. In der Grundschule Maienbeeck wird von dem Angebot kaum Gebrauch, wie ein Besuch von KN-online zeigte.