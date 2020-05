Seit Montag kann die Gastronomie in Schleswig-Holstein wieder öffnen. Doch Bad Bramstedts größtes Hotel, das Tryp by Windham am Köhlerhof, bleibt weiter geschlossen. Und bisher ist offenbar noch völlig unklar, wann dort der Betrieb wieder aufgenommen wird. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.