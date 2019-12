Wann werden Computerspiele zur Sucht?

Bad Bramstedt

KN-online: Computersucht – was ist das?

Christina Teckentrup: Die Computersucht steht in einer Reihe mit Kaufsucht, Kleptomanie oder Glücksspiel-Sucht; eben eine Sucht, die nicht an einen Stoff gebunden ist. Jugendliche und Erwachsene sind nur noch auf den Computer fixiert, die Gedanken kreisen um das Spielen. Einschränkungsversuche des Spielens scheitern trotz des Wissens über die resultierenden Probleme. Es wird immer mehr Zeit am Computer verbracht und der Alltag so massiv vernachlässigt, dass es zu Problemen kommt.

Wann müssen denn Eltern anfangen, sich um ihre Kinder zu sorgen?

Die Jugendlichen schränken soziale Aktivitäten ein, vernachlässigen die Schule, sind häufig zu müde für die Schule und leiden an Konzentrationsproblemen. Der Jugendliche hält sich nicht an vereinbarte Computer-Zeiten, kann das Spiel nicht beenden. Häufig gibt es darum Streit.

Was können Eltern dann tun?

Versuchen Sie bei einer passenden Gelegenheit in Ruhe mit ihrem Kind zu sprechen. Manchmal verbergen sich hinter dem übermäßigen Computerspiel auch andere Probleme, wie beispielsweise Liebeskummer oder Mobbing. Die Computerspiele sind häufig so aufgebaut, dass – zumindest – sie ein positives Feedback geben. Daher spielt der Jugendliche viel und vermeidet so die Gedanken an seine eigenen Sorgen.

Dahinter kann sich auch eine Depression verbergen. Wenn Sie innerhalb der Familie keine Lösung finden: Holen Sie sich professionelle Hilfe bei einer Erziehungsberatungsstelle oder, bei Hinweisen auf eine psychische Problematik, bei einem Kinder- und Jugendpsychiater.

Wovon raten Sie Eltern ab?

Grundsätzlich gilt: Die Nutzung der elektronischen Geräte sollte nicht zur Erziehung eingesetzt werden, also kein Computerverbot als Strafe und keine Computerzeit als Belohnung. Dieses ist nicht förderlich für das Erlernen einer Medienkompetenz.

Was ist aus Ihrer Sicht denn eine sinnvolle Nutzung der elektronischen Medien?

Keine Bildschirmzeit für Kinder unter drei Jahren. Mit Bildschirm meine ich alles, was von hinten leuchtet: Fernsehen, Handy, Tablet… Für Kinder bis sechs Jahren eine gemeinsame Bildschirmzeit von circa 30 Minuten für Apps oder kleine Serien. Haben Sie dabei Ihr Kind im Blick: Wie reagiert es auf das Gesehene? Für Kinder von sechs bis zehn Jahren empfehle ich maximal 45 bis 60 Minuten Bildschirmzeit. Geben Sie die Zeiten vor, die Kinder sind noch nicht selbst in der Lage, sich zu begrenzen.

Und bei älteren Kindern und Jugendlichen?

In Minuten lässt es sich nicht festlegen, auch weil die neuen Medien inzwischen für die Hausaufgaben und so weiter genutzt werden. Ich würde sagen „in gesundem Maße kontrolliert“. Sprechen Sie feste Zeiten ab. Wenn nichts entgegensteht, kann am Wochenende auch einmal länger gespielt werden, solange Familie, Freunde, Schule und sportliche Bewegung nicht vernachlässigt wird. Ziel ist es, dass Jugendliche eine eigene Medienkompetenz erwerben.

Sind Eltern auch manchmal Schuld am übermäßigen Computerspiel?

Es ist natürlich verlockend, Unterhaltungsmedien als Beruhigung einzusetzen, denn sie können die Kinder fesseln. Aber Eltern wollen doch einen guten Start für ihre Kinder ins Leben: gemeinsames Vorlesen und gemeinsame Unternehmungen fördert eine emotionale Bindung und gibt Sicherheit. Das können Apps und Serien nicht geben.

Auch Großeltern können Fehler machen?

Ja, sie sollten nicht alles bedenkenlos schenken, was auf dem Wunschzettel steht. So werden manchmal unwissentlich Spiele gekauft, die noch gar nicht dem Alter des Enkels entsprechen.

Können Sie auch etwas Gutes in den neuen Medien sehen?

Natürlich. Dadurch ist es zum Beispiel viel einfacher geworden, in Kontakt zu bleiben und Kontakte zu pflegen, gerade wenn Freunde und Verwandte weiter weg wohnen. Computerspielen darf auch Spaß machen. Das ist auch in Ordnung. Wie bei allem im Leben ist das Maß entscheidend.

Spielen Sie selbst auch Computerspiele?

Jahrelang habe ich nicht gespielt. Seit kurzem habe ich eine App auf dem Handy, die ich ab und zu spiele, eine Pferdezucht-Simulation.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.