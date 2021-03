Die Bauarbeiten am Schulhof und Parkplatz der Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad Bramstedt sind noch längst nicht abgeschlossen, da steht schon die nächste Baustelle am städtischen Gymnasium ins Haus. Es fehlen fünf Klassenräume. Grund dafür ist die Rückkehr zum G9-Abitur.