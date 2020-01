Bad Bramstedt

In Kellinghusen hieß es am Dienstag, sämtliche Busfahrer würden sich an dem Warnstreik beteiligen, zum dem Verdi aufgerufen hat. Die Schulen seien informiert worden. Wer also sein Kind mit dem Auto zur Schule bringen will, sollte sich auf längere Staus in den Zufahrtsstraßen einstellen.

2,06 Euro mehr Stundenlohn

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert von den Arbeitgebern eine Lohnerhöhung von 2,06 Euro pro Stunde. Dieser Forderung, die bei den Arbeitgebern bisher auf Ablehnung stieß, soll mit dem eintägigen Warnstreik Nachdruck verliehen werden.

Am Donnerstag sollen die Busse des Unternehmens "Die Linie" wieder fahrplanmäßig verkehren.

