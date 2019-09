Bad Bramstedt

Vor Jahren war die Insel mit Ideen und finanzieller Unterstützung des BVV so umgestaltet worden, dass sie für Veranstaltungen genutzt werden kann. "Das kleine Weinfest ist aus einer Bierlaune entstanden", sagte BVV-Vorsitzende Andrea Schroedter.

In der Vergangenheit hatte der BVV ein Wein- und Kartoffelfest ausgerichtet. Nachdem das nicht mehr richtig angenommen wurde, war es eingestellt worden. Jahre später, mit der Herrichtung der Osterauinsel, wurde die Idee, wieder ein Weinfest aufleben zu lassen, neu aufgegriffen.

Drei Weinstände, vier Stände mit Essen wie Käsespätzle, Zwiebelkuchen, Kartoffeln und Grillwurst standen zur Verfügung, um Hunger und Durst zu löschen. Auch die Menschen mit Bierdurst kamen auf ihre Kosten, was Norbert Koletzki begrüßte. "Endlich gibt es wieder Bier, das war nicht von Anfang an so", sagte er.

Weinfest Bad Bramstedt erstmals ohne Livemusik

Beim Wein, so die Erfahrung von Christel Friedrichs vom Weinkontor in Bad Bramstedt, läuft am besten grauer Burgunder, aber kühl muss er sein. Stefan Gärtner von "Die Weingärtnerin" aus Weddelbrook bot vier weiße und vier rote Weinsorten an.

Erstmals verzichtete der BVV auf Livemusik. Doch auch der von vielen anderen Veranstaltungen in Bad Bramstedt bekannte DJ Dieter Pankratz sorgte für gute Stimmung und traf mit seiner Musikauswahl den Geschmack des Publikums.

"Der Wein ist schon lecker. Außerdem zählt sehen und gesehen werden", sagte Heike Holm über das Weinfest. "Endlich mal Leute beobachten", sagte ihre Mutter Hanni Holm. "Einfach super-toll", ergänzte Wolfgang Riecke begeistert. Vor viereinhalb Jahren ist der Bruder von Propst Kurt Riecke nach Norwegen ausgewandert und derzeit in Bad Bramstedt zu Besuch. "Die Insel ist einfach prädestiniert für so ein geschlossenes Fest", so Riecke.

Bürgermeister lobt Weinfest Bad Bramstedt

"Ruhig, eine gemütliche Lokalität", sagte Michael Schirrmacher, Bürgermeister von Bimöhlen am Weinfest. Erika Schult, die vor einiger Zeit aus Mölln zugezogen ist gefällt, "dass hier soviel los ist und die Stimmung so gut ist". MEhrfach wurde positiv erwähnt, dass sich beim Weinfest alle Generationen träfen und es ausgesprochen friedlich zugehe.

"Super." BVV-Vorsitzende Andrea Schroedter, die das Fest wieder mit einem Stamm von zwölf BVV-Mitgliedern vorbereitet hatte, zeigte sich rundum zufrieden mit dem Fest. Wie auch in den vergangenen Jahren rechnete sie mit rund 1000 Besuchern.

Immer informiert: Lesen Sie hier alle Nachrichten aus dem Kreis Segeberg.