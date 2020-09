Bad Bramstedt

98 Kinder wurden bisher für die Betreuung angemeldet. Im letzten Schuljahr lag die Anmeldezahl nach Angaben von Rektorin Frahm-Fischer noch bei 130. Der Schule standen dafür nicht genügend Räume zur Verfügung, die kleine Mensa war überlastet. Mit rund 30 Kindern weniger, hat sich die Lage entspannt, es könnte als durchaus am Schulstandort weitergehen, ein Ausweichen in die angemietete frühere Dorfschule von Weddelbrook wäre nicht nötig. "Wir werden auf jeden Fall dort loslegen", erklärte Frahm-Fischer auf Anfrage von KN-online.

Zurückhaltung der Eltern vermutet - wegen Corona

Mehrere Eltern hatten angekündigt, ihren Kindern die tägliche Busfahrt nach Weddelbrook nicht zumuten und lieber ganz auf die Betreuung verzichten zu wollen. Eine Abstimmung mit Füßen hätte das Projekt Weddelbrook doch noch stoppen können. Doch für Frahm-Fischer ist die augenblickliche Anmeldezahl nicht sehr aussagekräftig. "Einige Eltern haben wohl wegen der Corona-Ansteckungsgefahr ihr Kind nicht angemeldet", vermutet sie.

Anzeige

Das könne sich ändern, sobald die Gefahr nicht mehr bestehe. Außerdem sei bisher aus Personalmangel nur eine Nachmittagsbetreuung bis 15 Uhr angeboten worden. Ab Montag kehrt der Trägerverein Lebenswelt Schule nun aber wieder zu den gewohnten Zeiten von 7 bis 17 Uhr zurück. Das könnte dazu führen, dass Kinder noch nachgemeldet werden.

Weitere KN+ Artikel

Start am 1. November geplant

Geplant ist der Start in Weddelbrook am 1. November. Ursprünglich war er schon nach den Sommerferien vorgesehen. Noch immer fehlt allerdings das Mobiliar. "Die Ausschreibung läuft noch", sagte Frahm-Fischer. "Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir dort irgendwann starten können."

Geplant sind täglich drei Busfahrten nach Weddelbrook und zurück. Eine Mittagsmahlzeit wird in den Betreuten Grundschulen wegen der Corona-Pandemie zurzeit nicht angeboten. Längerfristig soll dies aber wieder der Fall sein, auch in Weddelbrook. Eine kleine Ausgabeküche wurde dort bereits eingerichtet. Die Gemeinde hatte zudem die Räume der früheren Dorfschule renovieren lassen. Der Schulverband Bad Bramstedt hat die Räume gemietet.

Geringere Anmeldezahlen an allen Grundschulstandorten

Das Schulamt der Stadt Bad Bramstedt hat auch die Anmeldezahlen der anderen Grundschulstandorte für die Nachmittagsbetreuung veröffentlicht. In der Grundschule Am Bahnhof sind 85 Kinder angemeldet worden, im Maienbeeck 100, in Wiemersdorf 29 und in Hitzhusen 53. Auch diese Zahlen liegen unter denen des vergangenen Schuljahres.

Weitere Berichte aus der Region lesen Sie hier.