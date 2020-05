Am 12. August werden die neuen Erstklässler eingeschult. Die Vorbereitungen, die normalerweise ein halbes Jahr lang laufen, fielen ebenso der Pandemie zum Opfer wie die Abschiedsrituale. Kinder sind traurig, Eltern unsicher, Erzieherinnen und Lehrerinnen müssen improvisieren.

Von Jann Roolfs