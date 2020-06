Die Bebauung südlich der Bimöhler Straße soll in nächster Zeit bis an die Bundesstraße 206 ergänzt werden. Erster Schritt dazu ist eine neue Kindertagesstätte, die 2021 an der kleinen Seitenstraße „Moorstücken“ geplant ist. Doch der Kreis Segeberg sieht die Flächenversiegelung zunehmend kritisch.