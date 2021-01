Bad Bramstedt

Schneider, der auch das Kita-Gebäude am Achtern Dieck und das Haus der Polizeiwache am Bleeck gebaut hat, reichte bereits Pläne für das Wohnquartier im Rathaus ein. Die allerdings sind „nur eine erste Idee“, wie er im städtischen Planungsausschuss betonte. „Ich lade Sie ein, Ihre Wünsche mit einzubringen“, so der Investor an die Ortspolitiker. Entworfen hat den Plan der Bad Bramstedter Bauingenieur Thomas Wahl. Danach könnten dort zehn sogenannte Punkthäuser entstehen. Das sind Gebäude mit innenliegenden Treppenhäusern, um die sich die Wohnungen gruppieren.

Schneider berichtete, dass die Lebenshilfe Bad Bramstedt und der Kreis Segeberg bei ihm angefragt hätten, ob dort Wohnprojekte für Menschen mit Behinderten und psychischen Erkrankungen möglich sind, was er begrüße. Der Vorsitzende der Lebenshilfe, Werner Weiß, war ebenfalls zur Sitzung gekommen. Ein solches Wohnprojekt betreibe die Lebenshilfe bereits erfolgreich am Maienbaß. Es gehe ihm darum, dass geistig behinderte Menschen auch im Erwachsenenalter weiter in Bad Bramstedt leben können, sagte Weiß.

Bis zu 120 Wohnungen

Um das Projekt auf eine gesunde finanzielle Basis zu stellen, sollen am Achtern Dieck auch viele Wohnungen entstehen, den Plänen zufolge bis zu 120. Allerdings sind das bereits über zwei Jahre alte Pläne, die noch angepasst werden sollen. Auch die darin vorgesehene Tiefgarage wird wohl nicht gebaut. „Ich habe mit dem hohen Grundwasserspiegel in der Hamburger Straße schlechte Erfahrungen gesammelt“, sagte Schneider.

Bürgermeisterin Verena Jeske, die schon seit ihrem Amtsantritt Gespräche mit Schneider führt, weil dort auch schon einmal das Medizinische Versorgungszentrum gebaut werden sollte, mahnte die Politik, auch die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. „Zweigeschossige Häuser scheiden aus“, sagte sie, dann rechne sich das Projekt nicht mehr. Die Bürgermeisterin schlug vor, eine direkte, fußläufige Anbindung vom Achtern Dieck zur König-Christian-Straße zu schaffen, damit die Innenstadt und das geplante Ärztehaus am Lohstücker Weg für die späteren Bewohner besser zu erreichen sei. Dazu muss allerdings eine Über- oder Unterquerung des AKN-Gleises geschaffen werden.

Positive Resonanz in der Politik

Die Politiker reagierten ausschließlich positiv. „Verschiedene Wohnformen zu schaffen, sind ein grundsätzlich guter Gedanke“, sagte der Planungsausschussvorsitzende Fritz Bredfeld. Volker Wrage ( CDU) bewerte das Bauprojekt ebenfalls positiv, störte sich aber an der Viergeschossigkeit. Anders als die anderen Parteien, habe die CDU noch nicht über das Vorhaben beraten, betonte er. Beate Albert ( FDP) und Jan-Uwe Schadendorf ( SPD) schlossen sich dem positiven Votum an. Schadendorf meinte sogar, auf einen Bebauungsplan verzichten zu können, wenn Stadt und Investor sich über die Bauformen auch so verständigen würden. „Dadurch könnten wir ein Jahr sparen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende.