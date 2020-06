Wolle aus der "kraemergasse"

Bad Bramstedt

Antje Linden führt seit drei Jahren den kleinen Laden „Wolle und so“. Vor zwei Jahren zog sie mit dem Geschäft vom Landweg in die Mühlenstraße. Den Corona-Lockdown hat die Einzelhändlerin gut überstanden, wie sie sagt: „Ich kann mich überhaupt nicht beschweren.“

Flyer kamen mit chinesischem Essen

Ein Loch in der Geldbörse habe Corona jedenfalls noch nicht hinterlassen, „aber das kann noch kommen, wenn die Kurzarbeit anhält. Wolle wäre dann wohl das Letzte, das die Leute zum Leben brauchen.“ Doch Antje Linden ist kein Mensch der schwarzmalt, sie handelt lieber. Während des Lockdowns kooperierte sie mit einem chinesischen Imbiss, der bei jeder Essenslieferung Flyer ihres Ladens verteilte. „Aber das wahre Geheimnis sind die Stammkunden“, erzählt Linden. Ihre Stammkundschaft habe sie über die Jahre aufgebaut – jetzt konnte sie davon profitieren.

"kraemergasse" in Kiel gegründet

Doch Antje Linden macht noch mehr. Sie glaube zwar nicht, dass der Einzelhandel in den kleinen Städten aussterben wird, doch für sie sei es wichtig, zweigleisig zu fahren. Deshalb hat sie sich bereits im April bei der regionalen Online-Handelsplattform kraemergasse.de angemeldet. Gegründet wurde sie von dem Kieler Martin Pikowski. Die Plattform sollte eigentlich erst im August Online gehen, auf Grund des Corona-Lockdowns stellte er den Händlern schon im April eine Beta-Version im Netz zur Verfügung.

Drei Händler stellen Produkte ein

Während bislang vor allem Kieler Einzelhändler auf der Plattform „kraemergasse“ registriert sind, haben sich auch schon acht Bad Bramstedter Händler angemeldet. Drei davon haben bereits Produkte eingestellt: „Wolle und so“, „Tee und 1000 Ideen“ sowie das Suchhundezentrum „Go.Find“ mit Hundezubehör. „Früchte getragen hat es bislang noch nicht, dafür ist die Plattform noch zu neu und zu wenig beworben“, sagt Antje Linden.

FDP forderte 2018 schon " Amazon Bad Bramstedt "

Doch für die Händlerin ist es wichtig, anzufangen: „Der Einzelhandel hat nur eine Chance, sich gegen Amazon zu wehren, wenn er zusammen etwas macht.“ Und kraemergasse.de sei dafür das richtige Konzept. „Leider wird dieses Thema in der Kommunalpolitik und auch vom Bürger- und Verkehrsverein sehr zurückhaltend betrachtet“, sagt Antje Lindens Mann Henning Schumacher, FDP-Fraktionsmitglied in Bad Bramstedt: „Deshalb habe ich zusammen mit Martin Pikowski in Eigeninitiative gehandelt.“ Die Bramstedt FDP hatte bereits 2018 in ihrem Wahlprogramm gefordert, dass sich die Einzelhändler zusammenschließen und ihre Produkte auf einer Art „ Amazon Bad Bramstedt“ vermarkten sollen.

Kunden erreichen, die sonst keine Zeit haben

„Ich mache bei der kraemergasse mit, um Kunden zu erreichen, die es nicht schaffen, während der Öffnungszeiten in den Laden zu kommen. Und jene, die nicht hier wohnen oder nur hier wohnen und in Hamburg arbeiten. So können sie ihr Geld hier vor Ort lassen“, erklärt Linden ihre Motivation: „Außerdem ist es auch Marketing. Damit mache ich mein Geschäft bekannter.“ Da die Handelsplattform noch in den Kinderschuhen steckt, stellen die Einzelhändler bislang nur ausgesuchte Produkte ein und nicht das gesamte Sortiment. „Das ist noch unheimlich aufwendig“, sagt Linden.

Für den Verbraucher hingegen soll sich der Einkauf auf der kraemergasse einfach und unkompliziert gestalten: Kaufen ist rund um die Uhr möglich, Produkte von verschiedenen Händlern können in einem Prozess bestellt werden, also nur mit einer Anmeldung und einer Bezahlung. Die Bad Bramstedter Produkte sind auf der Seite am einfachsten über den Knopf "Shop" zu finden.

Im Netz: badbramstedt.kraemergasse.de

