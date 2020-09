Bad Bramstedt

In einem Brief hatte das Autohaus seine Kunden über die Schließung informiert. Darin heißt es, die Stadt habe das avisierte Grundstück im neuen Gewerbepark an einen "auswärtigen Käufer veräußert". Gemeint ist damit der Endoprothesenhersteller Link aus Hamburg, der in Bad Bramstedt mit einer Produktionsstätte bis zu 500 Arbeitsplätze schaffen will. Der vorhandene Betrieb am Tegelbarg entspreche nicht mehr den Ansprüchen von Kunden und Hersteller und biete keine Erweiterungsmöglichkeiten, schrieb Lensch an seine Kunden.

Stadt rechtfertigt sich mit Pressemitteilung

Die Stadt Bad Bramstedt reagierte mit einer Pressemitteilung. "Die Preisvorstellungen des Unternehmens und der Stadt gingen in diesen Verhandlungen auseinander, sodass es in diesem Punkt damals zu keiner Einigung kommen konnte", schreibt die Stadtmarketing-Leiterin Greta Jöhnk im Auftrag von Bürgermeisterin Verena Jeske. Die Quadratmeterpreise für ein Grundstück im Gewerbepark Auenland seien deutlich höher als die im Gewerbegebiet Nord. Grund dafür seien die höheren Erschließungskosten, verursacht durch die Lage an der Bundesstraße 206.

Anzeige

Außerdem bestehe der Grundsatz, dass keine langen Optionen auf ein Grundstück eingeräumt werden, um eine zügige Entwicklung des gesamten Gewerbegebietes nicht zu behindern. "Nachdem keine Einigung erfolgen konnte, wurden die Flächen an den Premium-Endoprothesenhersteller Waldemar Link aus Norderstedt verkauft", heißt es in der Pressemitteilung, in der ausdrücklich auch auf die 500 neuen Arbeitsplätze verwiesen wird. Die Stadt habe Lensch zudem andere Grundstücke angeboten, jedoch keine Rückmeldung bekommen.

Weitere KN+ Artikel

20 Millionen sollten investiert werden

Lensch-Geschäftsführer Arne Joswig präsentierte KN-online eine ganze andere Version. Als das Unternehmen vor sieben Jahren die Firma Ford-Fröhling in Bad Bramstedt übernahm, habe er sich schon sehr bald selbst nach einem neuen Bauplatz in der Stadt umgesehen. "Ich hatte viele Gespräche mit dem damaligen Bauamtsleiter Udo Reinbacher und Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach", berichtet Joswig. Es seien Pläne mit genauen Zufahrten entwickelt worden. Auch eine Tankstelle und eine Autowaschanlage von Partnerunternehmen sollten entstehen.

Seine Pläne seien überhaupt erst der Anlass gewesen, die Gewerbegebietserschließung in Angriff zu nehmen. Joswig sagt: "Wir wollten unsere Firmenzentrale von Neumünster hierher verlegen, haben Zigtausend Euro in die Planungen investiert, es lag sogar schon ein notarieller Kaufvertrag vor, der aber nicht unterzeichnet wurde, weil die Stadt noch nicht alle Grundstücke erworben hatte." 70.000 Quadratmeter wollte Lensch kaufen, 20 Millionen Euro mit seinen Partnern investieren.

Personalwechsel im Rathaus änderten die Lage

Doch dann ging Reinbacher in Pension, Kütbach verlor in der Bürgermeisterwahl 2018 sein Amt. Und auf seine Nachfolgerin Verena Jeske ist Joswig gar nicht gut zu sprechen. Ohne weiter mit ihm zu verhandeln, sei ein Auswahlverfahren für das ihm zugesagte Grundstück gestartet worden. Die Stadt habe sich dann auch noch darum bemüht, die Betreiber der Tankstelle und der Waschanlage alleine nach Bad Bramstedt zu holen. "Unter Kaufleuten geht man so nicht miteinander um", sagt Joswig.

Von den 15 Mitarbeitern werde niemand arbeitslos. Ihnen seien andere Arbeitsplätze im Unternehmen angeboten worden, das an mehreren Standorten in Schleswig-Holstein und Hamburg ansässig ist.

Lensch hatte 2013 das Unternehmen Ford-Fröhling am Tegelbarg gekauft. Als auch Opel Harm seine Pforten schloss, wurde der Betrieb um die Marke aus Rüsselsheim erweitert.

Nur noch zwei Vertragshändler

In Bad Bramstedt gibt es nach der Schließung von Lensch nur noch zwei Vertragshändler der Pkw-Branche: das Autohaus Ungermann mit Mitsubishi und den Mercedes-Händler Walter Burmester. Das Unternehmen Harm Mobile vertreibt zudem die Fiat-Professional-Fahrzeuge, vor allem Transporter. In Spitzenzeiten waren auch die Marken VW, Fiat mit Lancia und Alfa Romeo, Citroën sowie Nissan in der Rolandstadt vertreten.

Weitere Berichte aus der Region lesen Sie hier.