Bad Bramstedt

Grund für das unerwartet hohe Interesse an der Stelle des Büroleiters dürfte wohl auch die auffällige Stellenausschreibung sein. Die Stadt hatte in der Segeberger Zeitung und anderen Publikationen eine große Anzeige mit einem Foto von Bürgermeisterin Verena Jeske veröffentlicht. Das hatte zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. CDU, Grüne und FDP hatten sogar im Hauptausschuss beschlossen, die Stellenausschreibung zu stoppen. Da sie dazu aber kein Recht haben, der Beschluss unwirksam war, sollte die Stelle sogar ganz gestrichen werden. Die drei Parteien störten sich vor allem daran, dass die Stadt auch Politologen und Wirtschaftswissenschaftler einstellen wollte, obwohl bisher immer von einem Juristen die Rede gewesen sei.

Auch Juristen haben sich beworben

Der Streit wurde mittlerweile beigelegt, ohne dass die Stelle gestrichen wurde. Hauptausschussvorsitzender Stefan Brumm (CDU) sagte, die Ausschreibung sei durchaus erfolgreich gewesen. Es hätten sich auch Bewerber mit juristischer Ausbildung gemeldet. Leider seien nur wenige Frauen darunter, so Brumm. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni. Dann werden die Zuschriften zunächst verwaltungsintern ausgewertet, ehe geeignete Bewerber in den Hauptausschuss zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden.

Dem Büroleiter kommt künftig eine zentrale Rolle zu. Der Hauptausschuss hatte in seiner jüngsten Sitzung ein neues Organigramm der Stadtverwaltung vorliegen. Danach ist der Büroleiter künftig der Chef von vier Abteilungen: dem Amt für allgemeine Verwaltung, das Marion Behnke leitet. Hierzu zählen unter anderem das Personalamt und die Kämmerei. Die zweite Abteilung unter Leitung von Jörg Kamensky ist das Bürgeramt, zu dem auch das Sozialamt und das Schulamt gehören. Die dritte Abteilung ist das Bauamt, das Maike Voss leitet und das vierte Amt der Bauhof, den Marcel Möller führt.

Bei Jeske bleiben die Stabsaufgaben

Der Büroleiter ist nur der Bürgermeisterin unterstellt. Sie selbst nimmt „Stabsaufgaben“ war, wie Brumm sagte. Direkt unterstellt ist ihr das „Amt zum Glück“, das Swantje Maaß leitet. Dieses ist für Tourismus, das Kurhaustheater, Kultur und Sport zuständig. Außerdem ist der Bürgermeisterin die Stelle zur Koordinierung von Beteiligungen unterstellt. Sie wurde unter Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach geschaffen und ist für die Beteiligungen der Stadt an den Stadtwerken und dem Klinikum zuständig. Und auch die Wirtschaftsförderung ist direkt der Bürgermeisterin unterstellt. Nachdem Greta Jöhnk das Rathaus im Frühjahr verlassen hatte, ist diese Stelle zurzeit noch unbesetzt. Sie wird nun aber ausgeschrieben.

Zwischenzeitlich hatte der freiberuflich tätige Christian Ramcke die Wirtschaftsförderung übernommen und unter anderem ein Vermarktungskonzept für den Gewerbepark Auenland entworfen, was dann allerdings zu heftigen politischen Debatten führte. CDU, Grüne und FDP bemängelten, dass Ramcke dazu kein politisches Mandat habe, zumal ein Kriterienkatalog zur Vergabe der Gewerbegrundstücke nicht im Einklang mit Ramckes Plänen stehen. Mittlerweile ist Ramcke allerdings hauptsächlich mit seiner zweiten Aufgabe beschäftigt: der Modernisierung der IT im Rathaus. Diese Abteilung ist chronisch unterbesetzt, obwohl mit der Digitalisierung der Verwaltung – beispielsweise kann der Personalausweis dann online beantragt werden – große Aufgaben auf das Rathaus zukommen.

Streit noch nicht zu Ende

Der Streit zwischen Bürgermeisterin Verena Jeske und der CDU-Fraktion im Zusammenhang mit Ramcke ist noch nicht ausgestanden. Der stellvertretende CDU-Fraktionssprecher Brumm beharrt auf einem Beschluss des Hauptausschusses vom 7. Mai, wonach der finanzielle Verfügungsrahmen der Bürgermeisterin zur Beauftragung von Beratern beschnitten werden soll. Damals war mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP beschlossen worden, die sogenannte Wertgrenze, über die die Bürgermeisterin alleine entscheiden kann, von 30.000 auf 10.000 Euro herabzusetzen. Der Hauptausschuss kann dies jedoch nur der Stadtverordnetenversammlung empfehlen. Als die nun tagte, stand die Wertgrenzenminderung nicht auf der Tagesordnung. Brumm protestierte, bekam von Bürgermeisterin Jeske die Antwort, das sei vergessen worden. Die Tagesordnung setzt jedoch Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt fest, selbst CDU-Mitglied. Auch sie hatte nicht mehr an den Beschluss des Hauptausschusses gedacht. Brumm will sich damit nicht abfinden. „Wenn der Hauptausschuss etwas beschließt, dann muss das auch auf die Tagesordnung.“ Die Stadtverordnetenversammlung tagt wieder im September. Notfalls will Brumm das Thema dort mithilfe der Kommunalaufsicht in die Beratung bringen.