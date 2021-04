Bunte Blütenpracht, summende Insekten, statt Stiefmütterchen und Begonien – so soll sich Bad Bramstedt schon im Sommer präsentieren. Am Mittwoch setzten die Mitarbeiter des Bauhofs rund 3000 Pflanzen auf dem Bleeck in die Erde, weitere Rabatten in der ganzen Stadt sollen folgen.