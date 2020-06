Die Fraktionen von FDP und CDU stellen gemeinsam einen Antrag an die Stadtverwaltung, die prüfen soll, ob es für den Anbau eines Jugendcafés an das Jugendzentrum eine höhere Bezuschussung geben kann. Sollte das der Fall sein, würden die Fraktionen einem Anbau noch in diesem Jahr zustimmen.