Jetzt ist die Schön Klinik für psychosomatische und psychische Erkrankungen wieder ausnahmslos für ihre eigentlichen Patienten da. Und annähernd voll belegt.

Apokalyptische Fantasien im Lockdown

Dr. Bernhard Osen, Chefarzt der Klinik und Facharzt für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, kann das an einem, zugegeben sehr ausgeprägten, Beispiel erklären: "Wir haben einen Patienten, der depressiv ist und massive Ängste hat. Er hat während des Corona-Lockdowns extrem gehortet, sein ganzer Keller war voll", sagt Osen. "Er hat sich in apokalyptische Fantasien gesteigert und dachte, dass die Welt untergeht." Zum Glück habe der Patient irgendwann eingesehen, dass mit ihm etwas nicht stimmt und sich in stationäre Behandlung begeben.

Studien zeigen Anstieg von Erkrankungen

Es ist ein extremes Beispiel dafür, welche Auswirkungen eine Pandemie wie die aktuelle auf Menschen haben kann, die ohnehin schon an depressiven Störungen oder Ängsten leiden. Das belegen mittlerweile Studien. "Es ist interessant", sagt Osen: "Noch im April stellte die Ärztekammer fest, dass es keine Hinweise auf Zunahme von psychischen Erkrankungen durch Corona gibt. Das hat sich geändert."

Der Facharzt berichtet von einer Studie aus den USA die besagt, dass depressive Symptome unterschiedlichster Ausprägungen um das Dreifache zugenommen hätten. "Das deckt sich auch mit einer Studie aus China", so Osen. Die Kaufmännische Krankenkasse hat kürzlich herausgegeben, dass Krankmeldungen wegen Depressionen, Ängsten und Erkältungen um 80 Prozent gestiegen seien. Auch Essstörungen sollen zugenommen haben. In der Schön Klinik läuft aktuell eine Studie zu dieser Thematik.

Kinder, Pfleger, Alte und Behinderte besonders belastet

"Das alles sind natürlich noch keine verlässlichen Daten. Es handelt sich dabei um Befragungen oder Daten aus Krankmeldungen", erklärt Osen. Doch auch die seien aussagekräftig. Im Universitätsklinikum Eppendorf wurden beispielsweise Kinder im Alter zwischen elf und 17 Jahren untersucht. "71 Prozent haben gesagt, dass sie sich durch die Pandemie belastet fühlen und Einbußen in der Lebensqualität haben", so Osen. "Das Risiko für psychosomatische Erkrankungen ist bei den Kindern von 18 auf 30 Prozent gestiegen. Das ist eine Gruppe, auf die wir aufpassen müssen."

Bei den Erwachsenen seien es vor allem ärmere Menschen, die verstärkt unter Angst und Stressbelastung leiden. "Es sind Menschen, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind", sagt der Chefarzt. Aber es gibt noch eine Gruppe, die besonders von psychischen Erkrankungen bedroht ist: "Menschen, die in Pflegeberufen tätig sind, in Altenheimen arbeiten oder mit Behinderten. Die Pflegenden und die zu Pflegenden waren in den vergangenen Monaten besonders stark belastet."

Zeit der Unsicherheit

Eines der herausstechenden Phänomene war das Hort-Verhalten vieler Menschen zu Beginn der Pandemie. Hat der Facharzt dafür eine Erklärung? "Es gab bestimmt viele darunter, die gedacht haben 'Wer zuerst kommt, mahlt zuerst'. Aber es gab auch viele Menschen, die aus Angst gehortet haben." Es gebe Menschen, die eine hohe Unsicherheits-Toleranz haben und Krisen als Herausforderung betrachten, optimistisch bleiben.

"Und dann gibt es Menschen mit einer Unsicherheits-Intoleranz. Die haben ein besonders hohes Risiko, in solchen Situationen psychisch zu erkranken." Wir befinden uns in einer Zeit der Unsicherheit, sagt Osen: "Und das Ende ist offen. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Diese Unsicherheit wird dann noch begünstigt durch unterschiedliche Informationen. Nichts ist verlässlich."

Krude Theorien durch Angst und Wut

Und genau diese Situation führe bei manchen Menschen auch zu "kruden Theorien", den Verschwörungstheorien, sagt der Facharzt. "Dabei geht es auch um die Einschränkung der Autonomie: Da kommt eine fremde Macht und sagt uns, was wir zu tun haben. Man fühlt sich ausgeliefert und wütend." Die einen nehmen das hin, andere brauchen die Kontrollierbarkeit, um eine Sicherheit herzustellen. "Das ist wie beim Aberglauben. Man flüchtet sich in Theorien, die das Unbekannte, Bedrohliche erklären können. Wer eine Erklärung hat, hat auch wieder die Kontrolle." Zudem sei auch das Gemeinschaftsgefühl der Verschwörungstheoretiker nicht zu verachten. "Sie fühlen sich als etwas Besonderes, weil sie die 'Wahrheit' kennen. 'Wir gegen den Rest der Welt', das gibt ihnen ein gutes Gefühl."

Eine "Heilung" davon gebe es nicht, so Osen: "Das ist sehr schwer zu therapieren, man kann diese Menschen nicht überzeugen." Sie zu beschimpfen und zu beleidigen sei allerdings nicht der richtige Weg: "Das ist vielleicht nachvollziehbar, aber nicht hilfreich. Am besten ist es, rational zu reagieren, nicht emotional."

Zwangsstörungen werden verstärkt

Angst- und Zwangsstörungen sind das Spezialgebiet von Bernhard Osen. Er hat interessante Beobachtungen machen können bei jenen Patienten, die sich zum Beispiel die Hände zwanghaft waschen, weil sie Angst haben, sich mit etwas anzustecken. "Die eine Gruppe sieht sich jetzt total bestätigt." Sie denke: "Endlich haben es alle begriffen! Endlich wäscht sich jeder ständig die Hände und desinfiziert sich." Bei der anderen Gruppe sei hingegen eine extreme Zunahme von Angst zu beobachten.

Einschränkungen belasten zusätzlich

Es werde noch einiges an psychischen Erkrankungen aufgrund der Corona-Pandemie auf uns zukommen, sagt Osen. Derzeit spiele die Angst vor Corona aber nur in Einzelfällen eine übergeordnete Rolle bei den Patienten der Schön Klinik. "Vielmehr sind die Corona-bedingten Einschränkungen Thema. Viele fühlen sich dadurch noch mehr belastet, der Anspannungsgrad ist höher, was das Auftreten von Ängsten begünstigt", sagt der Facharzt.

Psycho-Hygiene wichtig wie die körperliche

Er rät: "Wichtig ist es, in Kontakt mit den Mitmenschen zu bleiben und über die Dinge zu reden, die einen belasten. Sich zurückzuziehen ist nicht gut." Die eigenen Ressourcen stärken, sich ablenken mit schönen Dingen, wie Aktivitäten, Bewegung, guter Ernährung. Eine Tagesstruktur sei auch wichtig, zum Beispiel bei den Menschen, die Homeoffice machen. "Das nennt sich Psycho-Hygiene", sagt Dr. Osen. Und die ist gerade in Zeiten wie diesen ebenso wichtig wie die körperliche.

