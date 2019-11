Bad Bramstedt

Was fragt man einen Arktisabenteurer und Umweltaktivisten? Die Bad Bramstedter Oberstufenschüler fingen mit den persönlichen Aspekten an: Wollte Arved Fuchs schon einmal eine Expedition aufgeben? Hat er in der Arktis Heimweh? Hat er schon Enttäuschungen erlebt?

Heimweh hat Fuchs nie

Arved Fuchs gab bei sein...