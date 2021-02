Bad Bramstedt

Seit 163 Jahren gibt es den Männerchor schon – eine Versammlung in Form einer Videokonferenz hatte es in seiner Geschichte noch nie gegeben. Bis jetzt. Und der Chor zieht ein positives Fazit: Es funktioniert auch per Zoom-Konferenz. Und wer nicht die technischen Möglichkeiten hatte, sich an dieser zu beteiligen, konnte sich telefonisch zuschalten.

Vorab hatten die Sänger einen Wahlzettel mit den Kandidaten für die jeweiligen Positionen zugeschickt bekommen, die sie dann ausgefüllt an Robert Jüllig schicken sollten. Jüllig hatte den Verein zuletzt kommissarisch geleitet, weil der Vorsitzende Thorsten Berneik das Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausführen konnte.

Ein Jahr voller Herausforderungen

"Ich nehme die Wahl an", sagte Jüllig. Neuer zweiter Vorsitzender ist jetzt Friedbert "Fred" Lehwald (60) aus Bad Bramstedt. In ihren Ämtern bestätigt wurden außerdem der Bad Bramstedter Hartmuth Böttcher (71) als Kassenwart und Peter Leidig (81) aus Großenaspe als Notenwart.

Das vergangene Jahr stand im Zeichen von Herausforderungen: "Video-Konferenzen per Zoom, draußen oder im Kulturhaus proben, wenn es die Corona-Situation zuließ, Singen im kleinen Kreis: Wir haben doch allerhand erlebt, was nicht alltäglich, ja, bisher sozusagen geradezu einzigartig war", blickte Chorleiter Harald Schilling zurück: "Wir haben uns das ganze Jahr nicht unterkriegen lassen, wir haben uns immer neue Formate einfallen lassen und weitergemacht. Das sollten wir auch jetzt tun."

Es lohnt sich, weiter zu singen

Gerade jetzt, wo fast alles stillsteht, sei eine gute Zeit, über Neuaufstellungen und Veränderungen nachzudenken. "Wenn wir diese Krise singend überstanden haben, dann lohnt es sich, auch weiter zu singen und nicht – gerade wenn es wieder besser wird – aufzuhören", gab der Chorleiter den Sängern mit auf den Weg.

So soll jetzt etwa als Projekt das plattdeutsche Lied "Min Modersprak" versuchsweise in Eigenregie einzeln eingesungen und aufgenommen werden. Zudem wird Kontakt mit anderen Chören aufgenommen, um eventuelle gemeinsame Auftritte, wenn es die Situation denn zulässt, zu planen.

Hoffen auf bessere Zeiten

"Im vergangenen Jahr gestaltete sich alles anders, und wir hoffen auf eine Verbesserung der Corona-Situation im Jahr 2021 und auf einen Schritt hin zur Normalität", sagte der neue Vorsitzende Robert Jüllig. Wegen der gegenwärtigen Einschränkungen und der nicht vorhersehbaren Entwicklung der Pandemie könne der Chor derzeit noch keine konkreten Planungen festlegen.

Es lasse sich allerdings nicht verleugnen, dass sich das schon lange schwelende Problem der schwindenden Mitgliederzahl in der Pandemie verschärft habe, so Jüllich. Derzeit hat der Chor 16 Sänger. Einige von ihnen hatten wegen der Corona-Risiken zuletzt nicht mehr an den Proben teilgenommen.

Neue Sänger sind willkommen

"Wir können nur darauf hoffen, bald wieder die regulären Proben donnerstags von 20 bis 22 Uhr im Kulturhaus Alte Schule aufnehmen zu können", so Jüllig. Neue Sänger sind jederzeit herzlich willkommen. Unter www.maennerchor-badbramstedt.de, telefonisch unter 04192/ 899123 oder per E-Mail an rjuellig@t-online.de gibt es weitere Informationen.