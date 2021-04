Herr Gandecke, Sie feiern heute Ihren 80. Geburtstag. Wie geht es Ihnen heute?

Es betrübt mich sehr, dass meine Frau Heike nicht bei mir ist. Ich musste sie in ein Pflegeheim in Bad Bramstedt geben, wo sie nach meiner Wahrnehmung fürsorglich betreut wird. Dafür bin ich gerade in dieser schwierigen Zeit sehr dankbar.

Wie werden Sie Ihren Geburtstag begehen?

Leider lässt die schreckliche Coronazeit eine Feier mit der Familie und Freunden nicht zu. Mein Sohn aus Berlin und meine Tochter aus Bad Segeberg werden bei mir sein. Nachmittags werde ich meine Frau im Pflegeheim besuchen.

Rückblickend auf ihr bisheriges Leben, was würden sie als die schönste Zeit betrachten?

Ich habe allen Grund, für mein bisheriges Leben im Privaten wie auch im Beruflichen dankbar zu sein, auch wenn ich seit der Erkrankung meiner Frau in einer schwierigen Lebensphase bin. Besonders habe ich die Zeit in Erinnerung, als beide Kinder noch im Haus waren. Wir verbrachten gemeinsame Urlaube in Dänemark. Und woran ich viel Freude hatte, waren die Austauschschüler, die wir zu Gast hatten. Aus den USA, aus Argentinien, aus England.

Wie verbringen Sie Ihren Ruhestand?

Von einem Ruhestand kann man erst seit zehn Jahren sprechen. Davor war ich zehn Jahre als Kommunalberater bei der Eon-Hanse, natürlich nicht full time. Große Freude haben mir über sehr viele Jahre Reisen per Fahrrad gemacht, alleine, mit meiner Frau oder mit Freunden, kreuz und quer durch Deutschland, nach Frankreich, Polen und nach Mallorca. Aber auch ohne Fahrrad haben wir viele Wochen Urlaube in Andalusien und auf Mallorca verbracht.

Blicken wir einmal zurück. Als 2000 die erste direkte Bürgermeisterwahl in Bad Bramstedt anstand, sind Sie nicht mehr angetreten, obwohl Sie noch nicht einmal 60 waren. Über Ihre Beweggründe wurde damals viel spekuliert. Welche waren es wirklich?

Nicht einmal 60 – das ist relativ. Ich habe Ende Februar 2001 als Bürgermeister aufgehört und wurde im April 60. Davon abgesehen. Es gab und gibt nichts zum Spekulieren. Wenn man den Beruf als Bürgermeister ernst nimmt, und ich glaube, dass ich das getan habe, bleibt für Privates nur ganz wenig Spielraum. Den aber wollte ich nach anstrengenden Jahren einfach haben. Ich hatte außerdem das Gefühl, dass es der Politik nach 18 Jahren gut tun würde, sich mit einem neuen Gesicht und vielleicht auch anderen, neuen Ideen auseinanderzusetzen.

Als Sie 1983 ins Amt kamen, hatte der Abrissbagger schon viel alte Bausubstanz in der Stadt zerstört. Sie haben dann mit entsprechenden Satzungen gegengesteuert und die Stadtsanierung eingeleitet, obwohl ja die Gesichter in der Stadtverordnetenversammlung noch die gleichen waren. Sind Sie damit nicht in ihrer eigenen Partei, der CDU, auf erhebliche Widerstände gestoßen?

Als ich meinen Dienst in Bad Bramstedt antrat, war die Ortspolitik zerstritten. Ich habe viel Zeit darauf verwendet, Gräben zuzuschütten. Dabei hatte mich meine Überzeugung geleitet, dass eine Sache nicht ausschließlich deshalb gut oder schlecht ist, weil sie von einer politischen Richtung verfolgt wird. Die Stadtsanierung hat allen Parteien viel Überzeugungsarbeit abverlangt, zumal sie häufig mit Ausbaubeiträgen für die Bürger verbunden war.

Die CDU war damals gegen die Ansiedlung des Famila-Marktes und den Bau der innerörtlichen Entlastungsstraße, der heutigen König-Christian-Straße.

Die CDU befürchtete, der vorzeitige Bau der innerörtlichen Entlastung würde bei den Verantwortlichen in Kiel und Bonn dazu führen, dass wir keine Umgehungsstraße mehr brauchen. Die Notwendigkeit ist aber auch von der CDU nie infrage gestellt worden. Hinsichtlich des Zeitfensters gab es lange Zeit unterschiedliche Auffassungen.

Sie wollte aber auch Famila nicht, aus Rücksicht auf den bestehenden Einzelhandel. Sie haben Famila und den Straßenbau mit den Stimmen von SPD, FDP und Grünen durchgesetzt, nachdem die CDU 1990 ihre absolute Mehrheit verloren hatte. Wurde Ihnen das nicht übel genommen?

Nein, das hat zu keinem Zerwürfnis mit der CDU geführt. Ich konnte mit allen Parteien vertrauensvoll zusammenarbeiten. Alle wollte Bad Bramstedt voranbringen und Aufgaben gab es weiß Gott genug.

Was sind heute die sichtbarsten Zeichen Ihrer Amtszeit in der Stadt?

Als ich 1983 in Bad Bramstedt anfing, war mir schnell klar, dass viel Arbeit vor mir liegt. Allein das kleine Rathaus mit seinen beengten Arbeitsbedingungen, das war für mich ein Schock. Aber als ich 2001 aufhörte, hatte ich das Gefühl, dass wir den Anschluss gefunden hatten, an die stürmische Entwicklung in der Metropolregion Hamburg. Die Einwohnerzahl hatte sich nahezu um 3000 erhöht. Wir haben in meiner Zeit 25 Bebauungspläne aufgestellt und 40 geändert. Die Baugebiete Süd-West-Stadt und Weststadt, der Golf- und Wohnpark Bissenmoor, die Wohngebiet am Lehmbarg und an der August-Kühl-Straße sind entstanden. Ich erinnere, dass Birkenweg und Oskar-Alexander-Straße, die Zufahrten ins Kurgebiet, nicht ausgebaut waren. Durch die Stadtsanierung wurde dann der Bleeck erneuert, das Rathaus erweitert, die Alte Schule entstand als Kulturhaus, die Mühlenstraße wurde neu gestaltet und vieles mehr. Und natürlich ragt die Ansiedlung der Schön Klinik heraus. Familie Schön hatte die feste Absicht, noch eine weitere Klinik in Bad Bramstedt zu bauen. Die heftigen Diskussionen um inzwischen groß gewordene Tannenbäume hat sie dann davon abgehalten.

Und Sie haben die Stadtwerke gegründet.

Das war mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Zum Rückkauf der Versorgungsnetze waren sogar Klagen vor dem Verwaltungsgericht anhängig. Am Ende konnte sich dann aber gütlich geeinigt werden, die Schleswag und die Hamburger Gaswerke wurden mit Minderheitsbeteiligungen ins Boot geholt und waren später verlässliche Partner, die uns sehr beim Aufbau der Stadtwerke geholfen haben. Lassen Sie mich auch das sagen: Ich bin auch im Rückblick noch stolz auf meine tüchtige Rathausverwaltung und dankbar dafür, dass die Politik über so viele Jahre mit mir mit Weitblick und ergebnisorientiert zusammengearbeitet hat.

Die Stadtsanierung konnte damals nicht zu Ende geführt werden, weil die Umgehungsstraße erst zehn Jahre nach Ihrem Ausscheiden fertig war. Die Neugestaltung des Marktplatzes wurde erst 2015 unter ihrem Nachfolger vollendet. Ärgert Sie das?

Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich finde, dass die Neugestaltung sehr gut gelungen ist. Welch ein Qualitätsgewinn gegenüber früheren Jahren, als Autos das Bild prägten.

Wie würden Sie die 18-jährige Amtszeit Ihres Nachfolgers Hans-Jürgen Kütbach in einem Satz bewerten?

Dazu habe ich all die Jahre geschwiegen und dabei bleibt es. Öffentlich Lob oder Tadel zu verteilen, das ist nicht mein Stil. Dazu hören Sie von mir nichts.

Auch nicht zur jetzigen Bürgermeisterin Verena Jeske?

Nein, auch zu ihr nicht.