Den Kommunalpolitikern in Bad Bramstedt ist keine lange Winterpause beschert. In fünf Wochen soll der Haushalt 2021 verabschiedet werden, der bisher keine Mehrheit hat. Die Stadtverordneten sollen sich auf Änderungen einigen. Ohne Haushalt sei die Stadt nicht handlungsfähig, so die Bürgermeisterin.