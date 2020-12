Der Haushalt 2021 steht in Bad Bramstedt weiter auf der Kippe. Der Hauptausschuss genehmigte das Zahlenwerk zwar am Montagabend mit einer Stimme Mehrheit, weil sich FDP und Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt enthielten. Doch unklar bleibt, wie sich die FDP in der Stadtvertretung verhalten wird.