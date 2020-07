Bad Bramstedt

Korsus wohnt mit Frau und zwei Kindern in Hamburg-Langenhorn. Der heute 45-Jährige studierte in den Neunzigerjahren an der Fachhochschule Altenholz, um den gehobenen Dienst bei der Landespolizei antreten zu können. Seine Wahl für den Polizeidienst in Schleswig-Holstein anstatt in Hamburg fiel unter anderem, weil er in Schenefeld im Kreis Pinneberg aufgewachsen, er also eigentlich Schleswig-Holsteiner ist. Neun Jahre war er Dienstgruppenleiter in der Station Norderstedt-Mitte, 2016 wurde er dann dort Stationsleiter. Zuletzt wirkte er als Revierführungsbeamter.

Der Polizeihauptkommissar ist jetzt Chef von 20 Polizeibeamten in Bad Bramstedt. Er war bereits im April nach Bad Bramstedt gekommen, wurde aber erst jetzt förmlich zum Leiter ernannt. Die Polizeitation war 2019 in einen Neubau am Marktplatz Bleeck gezogen. "Das ist eine sehr gute Lage", findet Korsus. "Die Polizei sollte immer im Zentrum und sichtbar für die Bürger sein", findet der Hauptkommissar. Er fand auch eine hochmoderne Ausstattung vor. "Ich fühle mich hier sehr wohl, ein paar Jahre möchte schon bleiben", sagte Korsus.

Mehr Arbeit durch steigende Einwohnerzahl

Sein Vorgesetzter ist Birger Gossen, der das übergeordnete Polizeirevier Kaltenkirchen mit 105 Planstellen leitet. Ihm unterstehen insgesamt acht Polizeistationen: Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Boostedt, die Polizeistation in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt, Ellerau, Tangstedt und Itzstedt. Im Revier leben 130.000 Menschen, womit es das einwohnerstärkste der Polizeidirektion Bad Segeberg ist. Die Tendenz sei weiter steigend, was auch in Bad Bramstedt mit seinen gut 15.000 Einwohnern zu merken sei, erklärte Gossen. Die Arbeit der Polizei sei in den letzten Jahren merklich mehr geworden.

Korsus’ Vorgänger Jens Rossow war seit 2015 Polizeistationsleiter in Bad Bramstedt. Er hatte damals den langjährigen Leiter Karl-Heinz Verges abgelöst. Rossow wechselte auf eigenen Wunsch nach Norderstedt.

