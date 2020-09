Bad Bramstedt

Im Jahr 2000 trat Burkhard Müller gegen Hans-Jürgen Kütbach zur Bürgermeisterwahl an. Er setzte sich gegen zwei weitere Kandidaten durch, unter ihnen auch die heutige Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), und unterlag am Ende Kütbach in der Stichwahl. Dabei hatte er als Favorit gegolten. Kütbach rechnet ihm hoch an, dass er ihm trotz der Niederlage 18 Jahre lang ein sehr guter Stellvertreter war. "Er hat mich die ganze Zeit hindurch auf Fettnäpfchen hingewiesen. Loyalität hat einen Namen: Burkhard Müller", so Kütbach.

"Für mich war die Nachricht seines Todes ein Schock. Wir hatten neben dem Beruflichen auch eine freundschaftliche Beziehung", so der Vorgänger von Bürgermeisterin Verena Jeske. Burkhard Müller hatte sich bis vor Kurzem noch in einer Reha-Klinik von einer Krankheit erholt. Es sei mit ihm gesundheitlich eigentlich wieder bergauf gegangen. "Er wollte auch in der Politik wieder aktiv sein", sagt Kütbach: "Sein Tod kommt aus heiterem Himmel."

Pflichtbewusst und fürsorglich

Auch beruflich trug Burkhard Müller eine große Verantwortung als Sachbereichsleiter Personal bei der Bundespolizei in Bad Bramstedt. Dort war er bis zu seiner Pensionierung am 31. Dezember 2016 für die gesamte Direktion als Personalchef zuständig. "Ich habe selten einen so pflichtbewussten Menschen getroffen, wie ihn", sagt sein langjähriger Berufskollege Uwe Straehler-Pohl: "Er war sehr fürsorglich seinen Mitarbeitern gegenüber und hatte für alle immer ein offenes Ohr. Außerdem war er ein absoluter Familienmensch."

Fair und fröhlich

Aber auch der Parteipolitik hatte Burkhard Müller sich verschrieben. 1977 trat er der CDU bei, ein Jahr später wurde er bürgerliches Mitglied im Kulturausschuss. Seit März 1981 war er Stadtverordneter der CDU-Fraktion. Auch Annegret Mißfeldt, die als Christdemokratin und als Bürgervorsteherin viel und lange mit Burkhard Müller zusammengearbeitet hat, trauert um ihren Weggefährten "Müllerchen". "Er war immer fair, ein guter Kamerad und vor allem war er immer gut informiert, er wusste so viel." Wenn er ein Amt übernommen hatte, habe er es auch bis zuletzt pflichtbewusst ausgefüllt. Burkhard Müller war aber auch gesellig: "Er war ein fröhlicher Mensch und hat gerne gefeiert. Er war schon eine schillernde Figur", sagt Mißfeldt.

Leidenschaftlich und sozial

Als leidenschaftlicher Schütze übernahm Burkhard Müller 2014 den Vorsitz des Schützenvereins Roland, in dem er sogleich für frischen Wind sorgte: Unter seiner Führung konnten erstmals auch Frauen Schützenkönig(in) werden. In die Fleckensgilde holte ihn Hans-Jürgen Kütbach, der ihn 2013 als Jüngsten vorschlug. "Das hatte ihm damals viel bedeutet", erinnert sich Kütbach. 2017 wurde Burkhard Müller Ältermann.

Engagiert und kompetent

"Mit Burkhard Müller verliert die Stadt Bad Bramstedt einen ihrer engagiertesten und kompetentesten Kommunalpolitiker. Seine sachliche und zielorientierte Arbeit im Dienste der Allgemeinheit zeichnete ihn im höchsten Maße aus", sagt Jan-Uwe Schadendorf, SPD-Fraktionssprecher, über seinen Kollegen in der Versammlung der Stadtverordneten: "Über die Parteigrenzen hinweg konnte man mit ihm alle Themen offen und lösungsorientiert besprechen. Seine zutiefst soziale Einstellung und sein Engagement für die Jugend werden wir als Sozialdemokraten sehr vermissen. Mit der Gründung des Jugendzentrums in der Stadt wird auch sein Name immer verbunden bleiben." Er hinterlasse eine große Lücke in der politischen Landschaft und im Vereinsleben der Stadt.

Menschlich und herzlich

Seine Fairness und Objektivität konnte Burkhard Müller zuletzt beim Bürgermeisterwahlkampf 2018 unter Beweis stellen. Als Wahlleiter trat er sowohl dem damaligen Amtsinhaber Hans-Jürgen Kütbach als auch der Gegenkandidatin und jetzigen Bürgermeisterin Verena Jeske loyal gegenüber. Er war einer der Ersten, der Jeske zum Wahlsieg am Wahlabend im Rathaus gratulierte. Jeske: "Ich habe Burkhard Müller von Anfang an als sehr loyalen Menschen kennengelernt. Er hat sich auch über die Parteigrenzen hinweggesetzt, wenn er wusste, dass es um wichtige Projekte für die Stadt ging", sagt Verena Jeske: "Er war immer mit Menschenverstand und Herz dabei, ich habe ihn sehr wertgeschätzt. Die Nachricht über seinen Tod nimmt mich sehr mit. Er hatte eine menschliche Größe, die man selten trifft."

Burkhard Müller hinterlässt seine Ehefrau, seine Tochter und seine zwei Söhne.

