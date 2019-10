Feuerwehr im Dauereinsatz - Unfall, Diesel-Sauerei, Alarm im Hotel Unfassbares Glück im Unglück hatten zwei Frauen in Bad Segeberg: Beim heftigen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kamen die Fahrerinnen nach eigener Aussage völlig unverletzt davon – und dass, obwohl einer der Wagen auf die Seite stürzte. Die Feuerwehr war aber auch ansonsten stark gefordert.

Von Michael Stamp

Ein Skoda krachte am Dienstag auf dem Kühneweg in Bad Segeberg in einen Mercedes und ließ ihn auf die Seite stürzen. Beide Fahrerinnen blieben wie durch ein Wunder unverletzt. Quelle: Michael Stamp