Das jahrelange Tauziehen um die Bauprojekte am Nelkenweg in Bad Segeberg hat Konsequenzen: Investor Manfred Ramthun, der eine Anlage mit 120 Wohneinheiten auf der Brachfläche am Berufsbildungszentrum (BBZ) errichten wollte, hat sich verabschiedet und die 12000-Quadratmeter-Fläche verkauft.