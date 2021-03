Bad Segeberg

30 Jahre war die jetzt 65-jährige Beate Mönkedieck – anfangs noch unter ihrem Geburtsnamen Kucht – als Gleichstellungsbeauftragte für die Stadt Bad Segeberg tätig. Jetzt wurde sie wegen der Corona-Hygienemaßnahmen in kleinem Rahmen im Gartenzimmer des WortOrt in den Ruhestand verabschiedet.

"Eine Ära geht zu Ende. Frau Mönkedieck war immer hoch engagiert und hat über den Tellerrand hinaus gesehen und so ein breites Spektrum in der Frauen- und Gleichstellungsarbeit für die Stadt Bad Segeberg abgedeckt", betonte Bürgermeister Dieter Schönfeld, der mit Amtsleiter Carsten Schleicher und dem Vorsitzenden des Personalrats, Peter Sonne, zur Feierstunde gekommen war.

Ein Buch dokumentiert die Arbeit von Beate Mönkediek

Da gab es nicht nur viele Geschenke und Blumen für Beate Mönkedieck, sondern für die Gäste auch ein Büchlein über die drei Jahrzehnte ihrer Arbeit in der Kreisstadt, das auch zum Lesen für alle Interessenten ausliegt. Die Segeberger Fotografin Kerstin Hagge und Künstlerin Nine Winderlich haben es zusammen mit ihr kreativ gestaltet.

"Persönlich betrachtet sind diese Jahre eine lange Zeit, doch aus der Perspektive der Frauengeschichte nur ein kleines Mosaik im Zeitablauf", betont Beate Mönkedieck. "Allerdings hat es auch viel Kraft gekostet; ich musste mir immer Gehör verschaffen und manchmal hat man mir sogar bei Sitzungen das Mikro abgestellt", schmunzelt sie. Vieles habe sich mit den Jahren gravierend geändert, vieles sei selbstverständlich geworden. Heute gehe es um Themen wie Altersarmut der Frauen, sexuelle Gewalt und Kindesmissbrauch.

Angefangen in der Bad Segeberger Frauenbewegung

Die in Bad Segeberg geborene und jetzt in Hamburg mit ihrem Mann lebende Beate Mönkedieck berichtete von den Anfängen der Bad Segeberger Frauenbewegung, von dem 1989/90 gegründeten Verein von Frauen für Frauen, dem sogenannten "Frauenzimmer", und den Reizthemen "Frauen- und Gleichstellungspolitik", die unter vielen Männern auf Ablehnung stießen. "Vorurteile und Berührungsängste prägten diese Auseinandersetzungen in den Gremien, allerdings hatte ich auch wunderbare Begegnungen und Diskussionen."

Die Stadt Bad Segeberg hatte Beate Mönkedieck am 8. Mai 1991 als Gleichstellungsbeauftragte in halber Stelle berufen. Erst 2018 wurde dann nach langem Kampf in der Stadtvertretung der gesetzliche Auftrag erfüllt und beschlossen, die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten in Vollzeit zu besetzen. "Waren wir in den ersten Jahren Störfaktor, so sind wir heute in der kommunalen Familie angekommen", berichtet sie.

Frauen in Feuerwehren, als Gildeschwestern und Busfahrerinnen

Höhepunkte ihrer Arbeit waren 1992 die Aufnahme von Mädchen und Frauen in den Feuerwehren und der Bad Segeberger Schützengilde sowie die Einstellung von Busfahrerinnen (auch im ÖPNV). Projekte "Frauen in die Kommunalpolitik" sowie "Segeberger Frauen in Führung" machten auch durch Ausstellungen auf sich aufmerksam und Frauen kamen in Führungsfunktionen in die Stadtverwaltung. Die Bäcker-Tüten-Aktion, die Einrichtung von Frauenparkplätzen, die Konfliktberatung und Anbringung von Ehrentafeln wie für die Künstlerin Anny Schröder am Kleinen Segeberger See oder weiblicher Straßennamen. "Dadurch werden sie sichtbar gemacht und nicht vergessen."

Am Ende dieser kleinen Feierstunde freute sich Beate Mönkedieck, dass sie einen Weg bereitet habe und jetzt mit einem guten Gefühl den Posten ihrer Nachfolgerin (die bisher noch nicht berufen ist) übergebe, der sie viel Kraft und Mut wünsche, um mal "eckige Runden zu drehen". Wie es ihre Art ist, verteilte sie lachend originelle Stoff-Einkaufsbeutel mit dem Aufdruck "Halbe Macht den Männern".