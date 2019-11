Breite Unterstützung für Demo

Vor 30 Jahren fiel die Mauer zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Der ostdeutsche Grenzsoldat Jörg Lange ahnte nichts davon. Er war kurz vorher über Prag in den Westen geflohen. Heute lebt er in Schmalensee. Und erinnert sich im Gespräch mit KN-online an dramatische Szenen am Grenzzaun.