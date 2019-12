Ein Toter, neun Verletzte - das ist die Bilanz eines Großeinsatzes am Donnerstagmittag in Kaltenkirchen. In der Straße An der Moorkoppel hat ein Anwohner das Pflanzenschutzmittel E605 getrunken und ist daran auch gestorben. Als Rettungskräfte ins Haus kamen, atmeten sie das Gift ein.