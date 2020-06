Drei wollen Bürgermeister werden

Die Direktwahl des neuen Bürgermeisters von Bad Segeberg am 1. November wird zum Dreikampf. Nach Toni Köppen hat auch die parteilose Marlis Stagat ihren Hut offiziell in den Ring geworfen und wurde von der CDU nominiert. Außerdem kündigte Bürgermeister Dieter Schönfeld (SPD) seine Kandidatur an.