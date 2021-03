Im Evangelischen Kindergarten Südstadt sowie in der Krippe hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Der Kreis Segeberg hat die Einrichtung an der Falkenburger Straße in Bad Segeberg am Dienstagnachmittag per Allgemeinverfügung vorübergehend geschlossen. Das hat Sprecherin Sabrina Müller mitgeteilt.