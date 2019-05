Bad Segeberg

Es war der letzte Konfirmationsgottesdienst vor der Sanierung der Marienkirche. „Wir standen in der Sonne und wollten feiern“, berichtet Pastor Voß. Um 14.57 Uhr machte sich der Seelsorger Voß mit den 18 Jugendlichen vom Gemeindehaus aus auf den Weg zum Haupteingang der Kirche.

Geschenk war mit Engel, Kerze, Naschis und Briefen gestaltet

Kurz zuvor hatte Malin ihr selbstgemachtes Geschenk mitgebracht und ihrer Freundin kurz gezeigt. „Es war eine kleinen Schale mit einem Engel, einer Kerze, Naschis und bunten Umschlägen“, schildert Malins Mutter. Die Briefumschläge waren für verschiedene Gelegenheiten gedacht.

Gemeindehaus bleibt offen, um Zugang zu Toiletten zu bieten

Während des Gottesdienstes konnte Malin mit dem Päckchen aber schlecht hantieren und stellte es daher im Gemeindehaus auf einen Tisch. „Ich habe es noch im Flur stehen sehen“, sagt Pastor Voß. „Ich habe mich aber nicht drum gekümmert, weil ich schon mit den Menschen zu tun hatte.“ Die Kirche rät nämlich davon ab, etwas unbeaufsichtigt im Gemeindehaus zu lassen. Das Gebäude wird nicht verschlossen, weil sich dort die Toiletten befinden, die beispielsweise von Kirchenbesuchern genutzt werden können.

Schülerin kämpfte mit den Tränen, Mutter suchtze Mülleimer ab

„Um Punkt 16 Uhr war der Gottesdienst zu Ende“, schildert Pastor Voß. Voller Entsetzen stellte Malin fest, dass jemand das gesamte Geschenk zerfleddert und die Umschläge gestohlen hatte. Nur Engel, Kerze und Naschis waren noch da. Die Schülerin hatte mit den Tränen zu kämpfen. „Das tut mir wirklich in der Seele weh“, sagt Malins Mutter. „Sie hat dann bei der Konfirmation noch mitgefeiert, aber mehr schlecht als recht.“

Unterdessen suchte die Mutter mit ihrem Lebensgefährten sämtliche Mülleimer der Umgebung ab. Sie hofften, zumindest die Briefumschläge mit den netten Kleinigkeiten noch zu finden – aber Fehlanzeige.

Familie hat keine Anzeige bei der Polizei erstattet

„Das man dieses liebevolle Geschenk kaputtmacht, hat uns richtig umgehauen“, gesteht die Mutter. Eine Anzeige bei der Polizei habe die Familie jedoch nicht erstattet. „Wir kriegen’s ja doch nicht wieder.“

Diebstahl laut Pastor ein "Schlag in die Magengrube"

Laut Pastorin Rebecca Lenz ist dies „neben dem materiellen und ideellen Schaden der zweite Schlag in die Magengrube: dass es bei der Kirche passiert. Da, wo man sich sicher und behütet fühlt.“ Ihr selbst und einer jungen Ehrenamtlerin waren vor einigen Monaten bei der monatlichen Kinderkirche die Portemonnaies aus den Handtaschen gestohlen worden.

Diebstähle kommen bei der Kirche immer mal wieder vor

„Sowas kommt leider immer mal wieder vor“, bedauert Pastor Voß. Daher warnen die Seelsorger und der Küster auch häufig davor, Wertsachen unbeaufsichtigt zu lassen – zum Beispiel in den Jackentaschen an der Garderobe. So komme bei Adventsfeiern immer mal wieder etwas weg. „Es gibt leider unerfreulich viele Menschen, die über jede Grenze hinweggehen.“ Da staune auch ein erfahrener Pastor immer wieder.