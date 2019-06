Bad Segeberg

Wie schon bei der Frage der Parkregelungen ist sich die Bad Segeberger SPD auch beim Südstadtpark nicht einig. Ortsvorsitzender Magnus Wittern hatte im Sozialausschuss als bürgerliches Mitglied einen Antrag gestellt, mit dem die Stadtverwaltung prüfen sollte, was der Abbau der Basketballkörbe kosten würde. So soll verhindert werden, dass die über Lärm klagenden Anwohner des Parks durch Prellgeräusche verärgert werden.

SPD will keinen Rückbau der Körbe

„Ein Rückbau ist ein Rückschritt“, erklärte nun jedoch Sozialausschussvorsitzende Kirsten Tödt ( SPD) und wies damit den eigenen Vorsitzenden deutlich in die Schranken. Wittern hatte auch im Internet etliche kritische Äußerungen und persönliche Anfeindungen für den Vorschlag geerntet. MTV-Spartenleiter Matthias Ralf hätte gern verhindert, dass die Bad Segeberger Jugend nicht mehr im Südstadtpark Basketball spielen kann.

BBS fordert, zum verschönerten Park zu stehen

Ralf Schaffer (BBS) plädierte in der Stadtvertretung wie schon im Ausschuss dafür, zum teuer mit Fördermitteln ausgebauten Südstadtpark zu stehen. „Wir haben mit der Attraktivierung alles richtig gemacht. Parks sind da, um besucht zu werden. Parks sind da, um genutzt zu werden.“ Eine hundertprozentige Zufriedenheit werde die Stadt nie erreichen.

Norbert Reher ( CDU ) fürchtet Klage der Anwohner

Hier widersprach Norbert Reher ( CDU) energisch. „Wir haben nicht alles richtig gemacht, sonst hätten wir jetzt keine Probleme.“ Die Anwohner könnten vor Gericht „mit der ersten Klage den gesamten Platz sperren“, fürchtet Reher. Allein schon deshalb sei es angeraten, das Alter der Nutzer auf 13 Jahre zu begrenzen, da juristisch für jüngere Kinder weniger strenge Maßstäbe gelten als für Jugendliche oder gar Erwachsene. Uwe Rönnfeldt ( SPD) verwahrte sich dagegen, spielende Kinder als „Problem“ zu bezeichnen.

Stadtverwaltung wollte Zaun als Zwischenlösung

Die Stadtverwaltung hätte am liebsten zumindest übergangsweise einen abschließbaren Zaun um das Spielfeld gezogen, um die Ruhezeiten (beispielsweise nach 20 Uhr) einzuhalten. Der Bauhof sollte morgens aufschließen und ein Sicherheitsdienst abends absperren. Es hätten alle Altersgruppen den Platz weiterhin nutzen können – aber eben nur in den Zeiten, in denen es auch erlaubt ist. Doch dafür fand sich keine Mehrheit. „Der Charme dieses Platzes wäre dahin“, meinte Joachim Wilken-Kebeck ( SPD). Nur fünf Stadtvertreter votierten für den 11 000 Euro Zaun, 17 waren dagegen, vier enthielten sich.

Lärmschutzwand spielte keine Rolle mehr

Über die ursprünglich auf 70 000 Euro kalkulierte Lärmschutzwand, die wegen der blendenden Auftragslage im Handwerk nunmehr 140 000 Euro kosten sollte, wurde gar nicht mehr abgestimmt. Eine erhöhte Präsenz der privaten Sicherheitsfirma (rund 28 000 Euro teuer) in den Sommermonaten fiel deutlich durch: 6mal Ja, 17mal Nein, drei Enthaltungen.

Gummierung und Altersbegrenzung

Einzig die von der SPD-Fraktion angeregte Gummierung der Ballfanggitter und Gerätschaften wie Körbe und Tore mit Kosten von etwa 13 000 Euro konnte sich bei 25 Ja-Stimmen und einer Enthaltung von Ralf Schaffer durchsetzen. Die von CDU-Mann Reher vehement geforderte Altersbegrenzung auf 13 Jahre wurde mit 14 Ja-Stimmen bei zwei Gegenstimmen und zehn Enthaltungen durchgesetzt. Wie diese Regelung allerdings kontrolliert und durchgesetzt werden soll, blieb offen.