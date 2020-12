Bad Segeberg

Eine "technische Umstellung" sorgt am Montag, 7. Dezember 2020, dafür, dass die Schutz- und Kriminalpolizei in Bad Segeberg nur eingeschränkt zu erreichen ist. Ihre Telefonanlage wird in der Zeit von 7 bis 13 Uhr gewartet. Die Rufnummern beginnend mit 04551/884- können in dieser Zeit ausfallen.

Die Behörde bittet daher darum, in dringenden Fällen den Notruf unter 110 oder die Mobilnummer 01516/131 75 54 zu wählen. Persönliche Besuche auf der Wache sollen weiter möglich sein.