„Die Entscheidung ist lange gereift: Ich möchte noch eine weitere Amtszeit Gutes für unsere Stadt tun“, sagt der 68-Jährige.

Anders als seine beiden Herausforderer - Marlis Stagat von der CDU und Toni Köppen von der Freien Wählergemeinschaft BBS - hat der Amtsinhaber bis kurz vor Ende der Bewerbungsfrist gewartet. Diese endet am 7. September. Schönfeld reichte am Dienstag seine Unterlagen bei Ordnungsamtsleiter Hartmut Gieske ein.

„Zusammen mit den Stadtvertretern haben wir bereits viel geleistet – ein Beispiel ist die Haushaltskonsolidierung –, aber es stehen weitere wichtige Projekte wie die Hallenbad-Sanierung an“, begründet Schönfeld. Auch das geplante Wohnbauprojekt in der Gustav-Böhm-Siedlung sowie der Neubau eines Feuerwehrhauses seien Argumente, die ihn zu der erneuten Kandidatur bewegt hätten. Einen Schwerpunkt einer weiteren Amtszeit will er auf die Bereiche Schule, Kinder- und Jugendpflege setzen. "Es gibt viel zu tun für unsere Stadt - und ich möchte es gern zusammen mit den Stadtvertretern tun", sagte Schönfeld zu KN-Online. Er sei mit „großer Freude“ Bürgermeister: „Ich tue alles, was ich kann für unsere Stadt.“ Sein Programm will der SPD-Mann Mitte September vorstellen.

Schönfeld ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Bad Segeberg wählt am 1. November einen neuen Bürgermeister.

