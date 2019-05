Bad Segeberg

Als in der Stadtvertretung über das Ausrufen des „Klimanotstands“ für Bad Segeberg diskutiert wurde, berichtete FDP-Fraktionsvorsitzende Anna-Patricia Thomsen, sie sei aus den Reihen der freitags für den Klimaschutz streikenden Schüler bedroht worden. Sie zitierte aus den Textnachrichten, in denen ihr „Schwachsinn“-Schilder bei missliebigen Wortäußerungen in Aussicht gestellt werden; auch könne es „eventuell unangenehm werden“, sollte die Liberale äußern, dass sie mit der Fridays-For-Future-Gruppe in Kontakt steht. „Die anderen Leute von FFF sind auch noch radikaler als ich“, schrieb Lennart Stahl.

FDP : "Das war ein beispielloser Vorgang"

Anna-Patricia Thomsen reagierte im Bürgersaal mit einem deutlichen Statement: „Im Klartext heißt das, FFF lehnt die Meinungsfreiheit und Demokratie ab; sie versuchten, mich als Stadtvertreterin im Vorfeld durch Drohungen einzuschüchtern und damit die Entscheidung dieses Gremiums zu beeinflussen. Das war ein beispielloser Vorgang im Vorfeld dieses Abends.“ Der Beschluss erging dennoch – bei drei Enthaltungen der CDU und zwei Gegenstimmen der FDP.

17-Jähriger bedauert seine Textnachrichten

Mittlerweile hat Lennart Stahl die Verantwortung für die diskutierten Textnachrichten übernommen. Der 17-Jährige gehört seit Monaten zu den führenden Köpfen bei „Fridays For Future“ in Bad Segeberg. Seine Erklärung an die Segeberger Zeitung leitet er mit folgendem Satz ein: „Ich habe einen Fehler gemacht.“

Fridays For Future war nicht am Disput beteiligt

Zugleich stellt er jedoch klar, dass er keine Drohung beabsichtigt habe. „’Bedroht’ habe ich sie (nicht) – und das, wenn überhaupt, alleine.“ In diesen Disput sei außer ihm keiner der anderen Jugendlichen involviert. Lennart Stahl bittet, „meine Fehler nicht auf Fridays For Future zu übertragen.“ Der Schüler erläutert, dass er bereits seit etwa eineinhalb Jahren mehr oder minder privat mit Anna-Patricia Thomsen in lockerem Austausch via Textnachrichten gestanden habe. Die Stadtvertreterin habe ihm als interessiertem Jugendlichen Fragen zur Lokalpolitik beantwortet. „So hatte ich sie auch gefragt, wie ich mir den Ablauf einer Stadtvertretersitzung vorstellen kann, da ich noch bei keiner dabei war.“ Dabei habe er erfahren, dass Zuhörer kein Rederecht besitzen.

Klimaaktivisten wollten fehlendes Rederecht kompensieren

Die Klimaaktivisten haben daraufhin überlegt, wie sie sich dennoch Gehör verschaffen können, falls man sie in irgendeiner Form „instrumentalisieren“ sollte. Lennart Stahl: „Die Idee war, Schilder zu bauen.“ Das habe er Anna-Patricia Thomsen „als freundliche Geste“ mitteilen wollen. „Dabei sind dann die eben erwähnten Nachrichten entstanden, die ich leider sehr falsch formuliert habe.“ Das habe er jedoch erst begriffen, als die FDP-Fraktionsvorsitzende die entsprechenden Vorwürfe in der Sitzung vortrug.

Schüler ist ein Verfechter der Rede- und Meinungsfreiheit

„Als Jugendlicher benutze ich etwas flapsige Sprache und komme damit auf den Punkt“, teilt er mit. „Diese Nachrichten sind aus dem Kontext gerissen und in diesem haben sie eine andere Bedeutung als die, nach der sie alleinstehend wirken. Wichtig ist, dass diese Nachrichten auf keinen Fall die Intention hatten, die freie Diskussion, die Meinungsfreiheit oder das Stimmverhalten der FDP zu beeinflussen oder zu unterdrücken.“ Er sei ein Verfechter der Rede- und Meinungsfreiheit.

Fridays For Future wurden in ein falsches Licht gerückt

Der Schüler tut nun alles, um die Lage endgültig zu befrieden. „Ich bin mir darüber im klaren, dass diese Nachrichten tatsächlich eventuell bedrohlich wirken können“, schreibt er. „Dafür habe ich mich bereits bei Frau Thomsen entschuldigt. Außerdem möchte ich mich bei der Friday-For-Future-Bewegung entschuldigen, die ich dadurch in ein völlig falsches Licht gerückt habe.“ Er hofft, dass er künftig auch mit der FDP daran arbeiten könne, das Klima zu schützen. Anna-Patricia Thomsen sieht die Sache auch als erledigt an. Sie habe den Vorgang in der Sitzung öffentlich gemacht, weil Lennart Stahl in der Einwohnerfragestunde eine umfassende Rede verlesen habe. Darin seien auch Zitate auch privaten Unterhaltungen gewesen. Das war für die Liberale „die nächste Eskalationsstufe“ und der Auslöser für den Wortbeitrag.