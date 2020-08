Bad Segeberg

Bürgermeister Dieter Schönfeld ( SPD) kalkuliert mit Investitionskosten in Höhe von 250.000 Euro. Um die Summe in den Haushalt 2021/22 einstellen zu können, braucht er grünes Licht von der Stadtvertretung. Zuvor müssen die Planungen der Verwaltung den städtischen Bau- und den Hauptausschuss passieren. Beide Gremien tagen in der kommenden Woche.

Lange Mängelliste

Dass Handlungsbedarf besteht, daran dürfte kein Zweifel bestehen: Seit Jahren gibt es immer wieder Probleme mit den Straßenlaternen. Ausfälle, Kurzschlüsse, von Rost zerfressene Masten – die Mängelliste ist lang. Kein Wunder, stammen die Lampen größtenteils noch aus der Zeit, als Teile der Kurhausstraße, der Hamburger Straße, der Oldesloer- und der Kirchstraße zur Fußgängerzone verschmolzen. Jetzt ist es Zeit für etwas Frisches: "Nach zirka 30 Jahren ist die Beleuchtungstechnik nicht mehr effektiv", argumentiert Schönfeld.

Hinzu kommt, dass die ursprünglichen Quecksilber-Dampf-Lampen mit einer Leistung von 125 Watt bereits seit längerem nicht mehr hergestellt werden. Die ersatzweise verwendeten Natrium-Dampf-Lampen (70 Watt), deren Licht sehr viel gelblicher ist, können mittlerweile auch nur noch mit großem Aufwand und zu entsprechend schlechten Konditionen beschafft werden. "Moderne LED-Lampen benötigen für die Ausleuchtung 24 Watt und weniger", betont der Verwaltungsleiter. Nur: Eine Nachrüstung der sogenannten Hängekopf-Lampen mit LED-Leuchten ist technisch nicht mehr möglich.

Laternen als Sicherheitsrisiko

Ein weiteres Problem: Es mangelt an Ersatzteilen. Viele Erdanker, Masten und Leuchtköpfe sind stark abgenutzt. In der Vergangenheit musste die Stadt bereits mehrere Straßenlaternen aus Sicherheitsgründen demontieren und an neuralgisch wichtigen Stellen gegen andere Lampentypen ersetzen lassen.

Neue Lampen sind nachhaltiger

Damit soll nun Schluss sein: Die Verwaltung will eine neue Straßenbeleuchtung installieren – nicht zuletzt aus ökologischen Gründen. "Wir versprechen uns deutlich geringere Kosten für Unterhaltung und Wartung, der Energieverbrauch ist deutlich geringer", argumentiert Bauamtsleiterin Antje Langethal. Überdies könnte die Anzahl der Straßenlaternen durch die verbesserte Technik von derzeit 156 auf 111 Standorte zwischen Winklersgang und Kreishaus, Seminarweg und dem Parkplatz Am Kleinen See reduziert werden.

Wenn die politischen Gremien zustimmen, sagt Langethal, sollen die Bürger das Wort haben und über ihren Favoriten auf der Web-Seite der Stadt abstimmen. "Ziel ist es, mit dem Austausch der Straßenbeleuchtung dann im Zuge der Neugestaltung des Markplatzes 2022 zu beginnen", so die Bauamtsleiterin.

SPD-Fraktionschef Dirk Wehrmann lobt die Pläne der Stadt: "Es wird auch Zeit, die Lampen auszutauschen. Ich bin gespannt, für welches Modell sich die Bad Segeberger aussprechen werden." Der Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft BBS, Jürgen Niemann, regt an, Muster der drei Modelle in der Stadt aufstellen zu lassen. Für ihn sei außerdem die Frage wichtig, ob an den neuen Masten denn auch künftig Blumenampeln aufgehängt werden können.

Stimmen Sie ab!

Neue Lampen in der Fußgängerzone in Bad Segeberg. Links oben: City-Light Elegance von Siteco; Mitte: Aufsatzleuchte 77 208 von BEGA; Unten: City-Elements von Hess. Quelle: Bastian Modrow, Stadtvertretung Bad Segeberg

CDU will erst Umfrage starten

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Torsten Fritsch stimmt der geplanten Erneuerung der Laternen zwar zu, will der Verwaltung aber noch keinen "finanziellen Freifahrtschein" ausstellen: "Wir sollten erst einmal die Online-Befragung freigeben und das Votum der Bad Segeberger abwarten. Danach können wir uns dann eine konkrete Kalkulation der Verwaltung einholen und dann über die Mittelfreigabe entscheiden", plädiert Fritsch.

