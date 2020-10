Über 1600 Wahlberechtigte haben ihre Stimme bereits abgegeben: per Briefwahl. Sie sind damit dem Hinweis der Stadtverwaltung gefolgt, die am kommenden Wahlsonntag in Bad Segeberg unter den zunehmend schwierigen Coronabedingungen einen möglichst reibungslosen Ablauf gewährleisten möchte.