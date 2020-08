Bad Segeberg

Susanne und Bernd Klinner leben in der Straße Gieselkamp – einer kleinen Wohnstraße, die parallel zur Geschwister-Scholl-Straße verläuft. Die Pläne des Lampentauschs, für den die Verwaltung mit einer Summe von 250 000 Euro kalkuliert, haben bei dem Paar für „Erstaunen“ gesorgt. Streng genommen aber überwiegt bei den Klinners allerdings Ärger und Unverständnis über das Vorhaben. „Auch unsere Kinder und die älteren Bewohner des Wohngebiets Christiansfelde möchten durch beleuchtete Straßen sicher den Weg nach Hause finden“, sagt die 58-Jährige.

Monatelang war Beleuchtung defekt

Die Realität sieht nach Aussage der Krankenschwester allerdings anders aus: Seit 28 Jahren lebe die Familie im Gieselkamp. In den vergangenen drei Jahren hätten sich die Probleme mit der Beleuchtung verschärft. „Letztes Jahr haben wir mehrere Monate ohne Straßenbeleuchtung leben müssen, da es keinen Elektriker gab, der sich mit den Lampen auskannte“, sagt Susanne Klinner. Über Jahrzehnte habe ein Elektrounternehmen ein Monopol für die Straßenbeleuchtung gehabt, kritisiert sie. „Nach der Geschäftsschließung waren keine Pläne mehr vorhanden, erschwerend kam dann noch der Fachkräftemangel hinzu.“

Schließlich sei das Beleuchtungsproblem in dem Wohngebiet zwar gelöst worden, von Dauer war dies aber nicht: Bis vor wenigen Tagen war wieder die Hälfte des Gieselkamps tagelang dunkel. Die Empörung ist nicht nur bei den Klinners groß, auch in der Nachbarschaft sind viele wenigstens genervt. „Abgesehen davon, dass die Innenstadt immer leuchtet: Können Sie sich vorstellen, dass wir als Bürger von Bad Segeberg überhaupt kein Verständnis dafür haben, warum es am Fuße des Kalkbergs hell und energieeffizient leuchten soll“, fragt Klinner.

Fünf Lampen, drei Modelle

Auch in dem Wohngebiet würden sich Anlieger funktionstüchtige, moderne und vor allem einheitliche Straßenlampen wünschen. „Allein in unserer kleinen Wohnstraße gibt es drei verschiedene Typen – ein altes, rundes Modell, eine kantige Version und einen schwarzen flachen Lampen-Typ“, zählt Bernd Klinner auf und ergänzt: „Das kantige Modell ist auch bei Vögeln sehr beliebt, in den Lampenköpfen brüten hinten immer die Spatzen im Frühjahr.“ Die Familie drängt darauf, nicht nur die Beleuchtung der Fußgängerzone, sondern in der ganzen Stadt zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.

Stadt will 2200 Laternen austauschen

Ein Programm, das nach Aussage von Bauamtsleiterin Antje Langethal bereits läuft und noch fünf weitere Jahre laufen soll. Die Probleme in Christiansfelde sind bereits bekannt: „Tatsächlich ist der Auftrag auch schon raus, es werden dort neue LED-Lampen installiert werden“, verspricht Langethal. Mehr noch: Sie kündigt auch in anderen Stadtteilen eine Verbesserung der Beleuchtung an. „Insgesamt werden wir bis 2025 von den insgesamt 2500 Leuchtkörpern 2200 erneuern.“ 150 000 Euro werde die Stadt dafür pro Jahr investieren. „Das Projekt wird mit 31 Prozent der Kosten gefördert“, betont die Amtsleiterin. Ein weiterer Vorzug sei, dass die neue Beleuchtung fledermausfreundlich sei.

Online-User mögen es zeitlos

Dass in der Innenstadt nicht nur Lampenköpfe, sondern die kompletten Straßenlaternen ausgetauscht werden müssen, hat einen einfachen Grund: Viele Erdanker, Masten und Leuchtköpfe sind stark abgenutzt. Ersatzteile gibt es nicht mehr. In der Vergangenheit musste die Stadt bereits mehrere Straßenlaternen aus Sicherheitsgründen demontieren. Die Verwaltung hat jetzt drei potenzielle Modelle ausgewählt, unter denen die Bad Segeberger demnächst auf der Internetseite der Stadt ihren Favoriten auswählen sollen. Wunsch der Politik ist es überdies, drei Dummys der Lampen zur Ansicht in der Stadt aufzustellen, um sich ein Bild machen zu können. Geht es nach dem Willen von Usern von KN-online, dann würde es das Modell „City-Light Elegance“ werden: 43 Prozent favorisieren die eher klassische Straßenbeleuchtung mit Deckenteller, gefolgt von der modernen Variante „City-Elements“. Die säulenartige Beleuchtung wünschen sich 31 Prozent. Für die „Aufsatzleuchte 77 208“, die an einen Deckenfluter erinnert, können sich 26 Prozent erwärmen.

