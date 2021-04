Bad Segeberg

Wenn die Wände sprechen könnten, hätten sie eine Menge zu erzählen. Von Partys bis in die frühen Morgenstunden, von Freundschaften oder sogar Ehen, die in den Räumen ihren Ursprung fanden, kurzen Romanzen, von Livemusik, spannenden Fußballübertragungen bei Welt- oder Europameisterschaften, oder von unzähligen unterhaltsamen und feuchtfröhlichen Abenden. Geschichten lieferte die Bad Segeberger Kultkneipe „Klackermatsch – Veilcheninstitut für Kommunikation“ in der Vergangenheit zuhauf.

Am 8. April jährt sich die Eröffnung zum 50. Mal. Eine rauschende Geburtstagsfeier wird es wegen der Corona-Auflagen nicht geben – noch nicht. Aber Wirtin Nicole Bauer verspricht: "Wenn wir wieder dürfen, werden wir dies ausgiebig nachholen."

Harry Beiersdorf brachte Idee und Interieur aus Berlin mit

Ende der 1960er- und Anfang der 70er-Jahre studierte Harry Beiersdorf in Berlin Zahnmedizin. "Ich war damals in der Kneipenszene in Berlin unterwegs und wollte etwas Ähnliches in Bad Segeberg etablieren", erinnert sich Beiersdorf. In dem Gebäude in der Oldesloer Straße, in dem zuvor lange ein Kolonialwarenladen beheimatet war, sah Harry Beiersdorf ein geeignetes Objekt für sein Projekt. Er kaufte das Haus, brachte Antiquitäten, Bilder, einen alten gusseisernen Feuermelder von 1895 und sogar einen Tresen aus der Hauptstadt mit in die Kreisstadt und gestaltete die Innenräume nach seinen Ideen.

Vieles vom Interieur von damals ziert noch heute die Gasträume auf zwei Ebenen, die rund 110 Sitzplätze bieten. Selbst das Bier, das ausgeschenkt wurde, stammte damals – und auch noch heute – aus Berlin. "Ich finde es toll, dass das 'Klacker' in der Form erhalten werden konnte", sagt Beiersdorf, der bei der Suche nach einem passenden Namen für die Szenekneipe im Alt-Berliner-Stil seiner Kreativität freien Lauf gelassen hatte. Er erinnert sich: "Der Begriff Klackermatsch stand früher für feuchten Sand oder Lehm, und darin haben wir als kleine Kinder alle gerne gespielt. Das Veilchen war die Lieblingsblume meiner Mutter, also kam ich auf 'Klackermatsch – Veilcheninstitut für Kommunikation'."

Neues Image und alter Charme im "Klacker"

Auf Beiersdorf folgten weitere Wirte. Das Image des Klacker von einem Treffpunkt für Hippies, Drogenkonsumenten und anderen exotisch wirkenden Jugendlichen wandelte sich mit der Zeit. Einer, der vom ersten Tag an Stammgast in der Oldesloer Straße war und es noch heute ist, ist Hans Pasberg. "Erst war das Klacker ein Zuhause der alternativen Szene und der Nach-68er", sagt Pasberg, den viele Bad Segeberger als den Mann kennen, der auf dem Rasen vor der Marienkirche oder auf dem Landesturnierplatz in der Eutiner Straße in bunten Gewändern Boomerangs wirft. "Das Publikum im Klacker hat sich verändert, aber der Charme von früher ist noch geblieben."

Was ein Verdienst von Beiersdorfs Nachfolgern Jogi Krause, aber vor allem Peter "Piet" Bauer war, der die Geschäfte seit 1986 führte. Bauer machte aus einem reinen Szenelokal einen Treffpunkt für Jung und Alt. Vom einfachen Arbeiter bis hin zum Intellektuellen. Wer nur trinken wollte, wurde im Klackermatsch ebenso fündig wie jemand, den der Hunger plagte, auch spät abends.

Fußball- und Themenabende im Kultlokal

Piet Bauer bot Themenabende und als erster in der Kreisstadt Live-Übertragungen von Fußballspielen an. Unvergessen bleiben bei vielen Stammgästen die Feiern nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1990 in Italien oder während des European People's Festivals 2001, während deren es auch auf der Oldesloer Straße kein Durchkommen mehr gab.

"Piet hat den Laden lange Jahre geprägt, ihm den Stil verliehen, den er heute hat. Ich versuche, das Klacker in seinem Sinne weiterzuführen", sagt Nicole Bauer, die lange Jahre mit ihrem 2019 verstorbenen Ehemann die Kultkneipe managte und seit September 2015 allein für die Geschicke verantwortlich ist.

Corona stellt aktuelle Klacker-Mannschaft vor Herausforderungen

"Unsere Gäste sind von 16 bis 80 Jahre alt. Sie sollen bei uns gut essen und trinken, abschalten können, gemeinsam eine gute Zeit verbringen und Spaß haben", sagt Wirtin Nicole Bauer, die derzeit wie alle Gastronomen in Deutschland versucht, sich mit Außerhausverkäufen über Wasser zu halten. Sie gibt nicht auf und hat bereits Pläne für die Nach-Corona-Zeit geschmiedet.

"Wenn wir wieder öffnen können, werden wir für unsere Gäste da sein und die vielen verpassten Feiern gemeinsam nachholen." Auch den 50. Geburtstag der Gaststätte, die als Szenekneipe eröffnet wurde, und die man ein halbes Jahrhundert später noch immer als echte Institution in der Kreisstadt bezeichnen darf