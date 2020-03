„Neuseeland ist auf jeden Fall eine Reise wert“, erzählt Martin Wessel am Telefon. Doch so schön sein Urlaub auch sei, er und seine Freundin Tanjana wollten unbedingt wieder nach Hause, nach Struvenhütten. Die Beiden sitzen wie so viele Deutsche während der Corona-Krise in ihrem Urlaubsland fest.