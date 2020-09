In Internet-Zeiten kann jedes Denkmal bequem am Bildschirm erkundet werden. Zu einem umfassenden Eindruck sind der Tast- und Geruchs- oder Hörsinn unverzichtbar. Während der bundesweite "Tag des offenen Denkmals" nur online stattfindet, geht das "Netzwerk Segeberger Geschichte" einen eigenen Weg.

Von Thorsten Beck