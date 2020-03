Corona-Krise: Bürgermeister tritt Urlaub an

Bad Segeberg

Ist also in einer Notlage quasi der „Kapitän von Bord gegangen“, wie es in einer E-Mail an die Redaktion heißt?

Mitnichten, versicherte der Bürgermeister am Dienstag auf Nachfrage von KN-online, das ihn auf seinem Diensthandy beim Einkaufen erreichte. „Ich bin an Bord.“ Es sei zwar richtig, dass er einen bereits im Januar angemeldeten, zweiwöchigen Urlaub angetreten habe. „Aber ich befinde mich in dieser Zeit nur rund 750 Meter vom Rathaus entfernt und bin 24 Stunden am Tag erreichbar.“ In seiner Wohnung verfüge er über das gesamte technische Equipment und könne unmittelbar auf jede neue Lage reagieren. „Zweimal am Tag bin ich sowieso im Büro, um gegebenenfalls Unterschriften zu leisten.“

Berg an Arbeit wartet nach der Krise

Dieter Schönfeld hält den aktuellen Zeitpunkt sogar für besonders günstig, um seinen Resturlaub für das Jahr 2019 abzugelten. „Der riesige Berg an Arbeit kommt doch erst, wenn die ganzen Einschränkungen einmal aufgehoben worden sind und das normale Leben wieder beginnt.“ Aktuell seien seine dienstlichen Aufgaben um über 50 Prozent zurückgegangen, schätzt der Bürgermeister. Das liege zunächst einmal daran, dass ihm seine Gesprächs- und Verhandlungspartner auf allen Ebenen „abhanden gekommen“ seien. Es fänden beispielsweise keine Sitzungen mehr statt, deren Vor- und Nachbereitung sonst sehr viel Zeit in Anspruch nähmen.

Wichtige Dinge nicht beschlossen

Im Übrigen – und diesen kleinen Seitenhieb kann der Bürgermeister sich nicht verkneifen – wäre er aktuell eigentlich mit den Ergebnissen der letzten Stadtvertretersitzung beschäftigt gewesen, die von der Kommunalpolitik gegen seinen ausdrücklichen Wunsch abgesagt worden sei. „Es wäre sicher möglich gewesen, die Zusammenkunft in der Mehrzweckhalle abzuhalten, und damit in einem geschützten Raum, ohne irgendwen zu gefährden.“ Dass vor allem die CDU-Fraktion eine Teilnahme vor vornherein ausgeschlossen habe, sei für ihn nicht nachvollziehbar. Wichtige Dinge seien damit nicht beschlossen werden.

Verwaltung funktioniere weiter

Vor seinem Urlaubsantritt habe er zudem alles Notwendige veranlasst, dass die Verwaltung selbst bei dem aktuell vergleichsweise hohen Krankenstand von 30 Personen weiterhin funktioniert. Mit seinem ehrenamtlichen Stellvertreter Norbert Reher ( CDU) etwa habe er ein „sorgfältiges Gespräch“ geführt. Auch mit dem Hauptausschuss-Vorsitzenden Olaf Tödt ( CDU) sei er in Kontakt gewesen.

Aktuell regele sein langjähriger Mitarbeiter Carsten Schleicher im Stab an der Lübecker Straße 9 die Alltagsarbeit. Generell gelte für die Belegschaft aktuell Gleitzeit von 6 bis 22 Uhr. Und in den Büros sitze immer nur eine Person.

Emotionale Seite vernachlässigt

Einige in der Stadt durchaus namhafte Kritiker, die sich öffentlich allerdings nicht illoyal zeigen wollen, verweisen im vertraulichen Gespräch mit der SZ darauf, dass Schönfeld rein fachlich argumentiere, aber die emotionale Seite nicht erkenne. In einer solchen Situation schauten die Menschen ganz besonders auf „ihren“ Bürgermeister.

Erneute Kandidatur "tendenziell beabsichtigt"

Ursprünglich habe er diese beiden Wochen in einem Kneipp-Hotel im Harz verbringen wollen, erzählt Schönfeld, der bei der kommenden Bürgermeisterwahl wohl noch einmal antreten wird. „Tendenziell beabsichtige ich es“, erklärte er gestern in typisch Schönfeld’scher Ausdrucksweise. Er störe sich vor allem daran, dass womöglich ein monatelanger Wahlkampf drohe. „Erstmal muss ohnehin der Termin stehen.“ Er geht aktuell vom 1. November aus. Endgültig entscheiden werde er dann, wenn es für eine Entscheidung reif sei. „Ich bin aber fit und in der Lage“, stellte er klar.

Als Kandidaten für das Spitzenamt im Rathaus fest stehen bereits Toni Koeppen, vorgeschlagen vom BBS, und Marlis Stagat, ins Rennen geschickt von der CDU.

