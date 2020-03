Bürgervorsteherin zurück aus Ägypten

Bad Segeberg

„Das war für uns selbstverständlich“, sagte Monika Saggau am Dienstag im Gespräch mit der Segeberger Zeitung. Ihr und ihrem Mann gehe es derzeit sehr gut: „Wir haben überhaupt keine Symptome.“ Und auch die Erleichterung, endlich wieder daheim in Deutschland zu sein, tue natürlich ihr Übriges.

Viele Segeberger nahmen Anteil

Seit bekannt geworden war, dass die Christdemokratin an ihrem Urlaubsort im ägyptischen Hurghada festsitzt, nahmen viele Segebergerinnen und Segeberger vor allem in den sozialen Netzwerken regen Anteil an ihrer Situation. „Es gab auch viele E-Mails und Anrufe, in denen sich die Leute besorgt erkundigt haben.“ Dafür wolle sie sich an dieser Stelle bedanken.

Als die Saggaus gleich nach der letzten Sitzung der Bad Segeberger Stadtvertretung ihre Urlaubsreise angetreten hatten, war Corona nur am Rande ein Thema. Als wirklich bedrohlich wurde die Situation damals noch nicht eingeschätzt. „Dann gab es hier an Bord eines Kreuzfahrtschiffes den ersten Toten, der mit dem Virus infiziert war“, schilderte Saggau. Von da an habe sich die Lage von Tag zu Tag immer weiter zugespitzt. „Als erstes haben nach einem Rückruf ihrer Regierung alle Italiener das Land verlassen.“

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Dramatische Szenen

Sie und ihr Mann hätten das Glück gehabt, sich in ihrer recht weitläufigen Anlage anfangs noch frei bewegen zu können. „In Nachbarhotels mussten die Leute da schon auf ihren Zimmern bleiben.“ Manche kleinere Herbergen hätten quasi von jetzt auf gleich geschlossen und die Menschen auf die Straße gesetzt. „Da haben sich dramatische Szenen abgespielt.“ Auch bei ihr und ihrem Mann habe sich ein zunehmend beklemmendes Gefühl eingestellt.

Auch die Saggaus hatten schließlich nur noch einen einzigen Wunsch: So schnell wie möglich nach Hause zu kommen. „Keine Chance.“ Bei der deutschen Botschaft waren sie immerhin schon registriert. Irgendwann habe sich dann ihr Reiseveranstalter gemeldet. Seit Montag vergangener Woche saßen Monika und Jochen Saggau auf gepackten Koffern – und warten. Als dann nach Tagen die erlösende Nachricht kam, erwartete die Segeberger auf dem Flughafen der Schock: „Die Leute standen dicht an dicht, zum Teil fiebernd, hustend, schniefend. Die Schlange reichte bis weit nach draußen.“ Zu trinken habe es nichts gegeben, die Einheimischen seien mit der Bewältigung einer solchen Krise schlicht überfordert gewesen.

Alle haben geklatscht

Als die beiden schließlich an Bord einer Maschine des Ferienfliegers Condor saßen, kam es fast einer kleinen Erlösung gleich. „Das Personal hat sich sogar noch entschuldigt, dass wir nicht richtig verpflegt werden konnten.“ Das sei den Passieren aber vollkommen egal gewesen, erzählt Monika Saggau. „Alle haben nur geklatscht.“

Keine Kontrollen in Hamburg

Gewundert hätten sie und ihr Mann sich allerdings nach der Landung in Deutschland. Am Airport in Hamburg habe es keinerlei gesundheitliche Kontrollen gegeben. „Da konnte jeder rein und raus, gerade so wie er wollte.“ Für die Saggaus ging es auf direktem Weg in die freiwillige Quarantäne. „Das ist kein Problem, wir werden von unseren Kindern und Nachbarn bestens versorgt.“ Insgesamt zwei Wochen wollen sie und ihr Mann es sich daheim einrichten. Erst wenn beide dann noch vollkommen symptomfrei seien, gehe der Alltag etwas offener weiter.

Überhaupt ist die Bürgervorsteherin von der Disziplin ihrer Mitbürger mehr als angetan: „Die Segeberger verhalten sich absolut vorbildlich.“ Und noch eine Erkenntnis nimmt sie aus ihrem Abenteuer mit: „In solchen Situationen wird einem plötzlich sehr klar, wie dankbar man sein kann, eine Deutsche zu sein und in diesem Land zu leben.“

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.