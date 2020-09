Bad Segeberg

1984 feierte Bad Segeberg den 850. Stadtgeburtstag. Drei Wochen lang gab es nahezu jeden Tag Festivitäten, Konzerte, Flohmärkte, Geschichtsveranstaltungen – und überall mittendrin: die sieben Sagengestalten, gespielt von Bürgern der Stadt. "Zum Stadtjubiläum gab es zwei Werbeplakate – eines mit einer historischen Stadtansicht inklusive Siegesburg und ein zweites mit einer Zeichnung der Figuren, das bis heute bei Sammlern begehrt ist", berichtet Zastrow.

Früher bei Groß und Klein beliebt

Seit 1976 war in jedem Jahr zum Stadtfest Anfang September, der über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Abschlussveranstaltung des Segeberger Sommers, ein neuer Charakter vorgestellt worden. Im ersten Jahr war es der Teufel, es folgten die schwarze Margret, der getreue Hermann, die Alte, der Mönch Vicelin, die schöne Bertha und zum Stadtjubiläum schließlich Kaiser Lothar. "Die Charaktere waren beliebt – bei großen wie kleinen Bad Segebergern", erinnert sich der Heimatforscher.

Teufel regte die Fantasie an

Verwunderlich war das nicht, schließlich gab es viele Mythen und Sagen um die Figuren. Vor allem vom Teufel gab es viele Geschichten – die meisten rankten sich um die Entstehung des Kalkbergs. Bereits 1963 hatte Jürgen Hagel sein Buch "Segeberger Sagenschatz" veröffentlicht.

Darin erzählt er unter anderem die Legende, dass die Segeberger einst gottlose Leute gewesen seien: "Da wollte der Teufel eines Tages die Stadt zudecken, damit sie nicht wieder von ihm abfallen könnte. Einen großen Klumpen hub er aus der Erde, da, wo heute der Kleine Segeberger See liegt. Die Segeberger taten aber schnell Buße, und da gab der liebe Herrgott dem Klumpen einen Schubs, dass er neben den See fiel. Da liegt er, zu Stein geworden, noch heute", formulierte Hagel damals.

Zwei Sagen zur Entstehung des Kalkbergs

Zur Entstehung des Kalkbergs gibt es aber noch eine zweite Sage, die in der Kreisstadt noch heute von Älteren erzählt wird: Der Teufel soll sich einst geärgert haben – über den Wohlstand der Lübecker oder die Gottesfurcht der Plöner, verbreitet sind beide Varianten. "So oder so sann er nach Rache und hatte einen großen Felsen vom Lüneburger Kalkberg geholt, den er auf die Stadt seines Grolls werfen wollte", berichtet Zastrow. Mit dem Gestein flog der Teufel über Bad Segeberg. Eine alte Frau soll ihn gesehen, nach ihm gerufen und ihr blankes Hinterteil gezeigt haben.

"Darüber erschrak der Teufel so sehr, dass er den Stein fallen ließ. Der Felsen schlug ein tiefes Loch in die Erde und blieb daneben liegen", heißt es in Hagels "Sagenschatz". "Von dieser Geschichte stammt auch die bis heute in der Stadt verbreitete Annahme, dass der Kleine Segeberger See so tief wie der Kalkberg hoch ist", erläutert der 78-Jährige. Korrekt ist das natürlich nicht: Der See ist knapp zehn Meter tief, der Kalkberg erhebt sich hingegen 53 Meter über den See.

Realität hin, Fiktion her: "Die Sagenfiguren und ihre Geschichten begeisterten die Menschen", berichtet Zastrow. In den 1970- und 1980-er-Jahren gab es sogar eigene Stadtführungen zu den Orten, die in Zusammenhang mit den Helden-Charakteren standen. Neben dem Kalkberg und dem Kleinen See ging es dabei auch in die Lübecker Straße.

Was hat es mit der "Rosstrappe" auf sich?

Dort liegt bis heute zwischen den Häusern 79 und 81 ein 80 Zentimeter großer Granitstein, der höchst mysteriöse Vertiefungen, dazu ein Loch und zwei seitliche Einschnitte hat. "Im Volksmund nennt man diesen Stein die 'Rosstrappe', weil die Vertiefungen der Abdruck eines übergroßen Hufes sein sollen", erläutert der Heimatforscher. Der Huf soll dem Pferd der schwarzen Margret gehört haben, eine der beliebtesten Figuren der Segeberger Sagengestalten.

Auch zur Rosstrappe gibt es verschiedene Geschichten. Eine, die 1961 in der Segeberger Zeitung gedruckt worden war, lautet wie folgt: Die "Swarte Greet" war in Segeberg von Feinden umringt. Ihr Pferd soll mit einem Vorderbein auf dem Stein gestanden haben. Margret soll laut gesagt haben, dass es ihr ebenso unmöglich sei, aus der Falle zu entkommen wie der Fuß ihres Pferdes in den Stein sinken könne. Der Sage zufolge sei daraufhin der Huf in den Stein gesunken. "Jetzt sann die Königin, wie sie sich befreien könne. Als es dunkel geworden war, ließ sie alle Hufeisen verkehrt herum aufschlagen. So führte sie ihre Gegner irre und entkam aus der Belagerung", heißt es in der Erzählung.

Sage und Wahrheit weit auseinander

Auch hier liegen Sage und Wahrheit weit auseinander: "Tatsächlich ist der Stein ein Überbleibsel der ehemaligen Stadtgrenze, vor gut 200 Jahren stand an der Stelle noch das sogenannte Lübsche Tor und auf dem Stein drehte sich der Schlagbaum", weiß Zastrow zu berichten. Ginge es nach ihm, sollten die Sagenfiguren wieder "zurückgeholt" werden. "Die Menschen lieben die Figuren und die Legenden", sagt der Historiker.

Dass sich Bad Segeberger bis heute die Geschichte erzählen, dass man nachts in der Kalkberghöhle bis heute die vor dem Teufel und fremden Rittern geflohene Schwarze Margret reden und singen hören kann, bestärkt ihn. "Vor allem aber wäre eine Rückkehr der Figuren eine Chance, ein weiteres touristisches Element für das Stadtmarketing zu entwickeln", ist Zastrow überzeugt. Und letztlich würden sich die Geschichten um Mönche, Kaiser und Ritter bestens dazu eignen, Kinder spielerisch an die Geschichte Bad Segebergs heranzuführen und ihre Fantasie zu beflügeln – "so wie es Jahrzehnte lang funktioniert hat".

