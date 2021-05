Bad Segeberg

Am Dienstagabend während der Stadtvertretersitzung wurde Köppen von Bürgervorsteherin Monika Saggau bereits offiziell der Amtseid abgenommen. Die Zeremonie mit der anschließenden Übergabe der Ernennungsurkunde durch den amtierenden Verwaltungschef Dieter Schönfeld stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Als einer der wenigen Gäste von außerhalb, für die in der Sporthalle der Schule am Burgfeld ein Platz reserviert worden war, nahm Wahlstedts Bürgermeister Matthias Bonse daran teil – und natürlich Köppens Ehefrau Michaela.

"Krisenmanager gefordert"

Monika Saggau nutzte die Gelegenheit, um Bad Segebergs neuem Rathaus-Chef, der sich im November in einer Stichwahl gegen den Amtsinhaber durchgesetzt hatte, ein paar Willkommensworte mit auf den Weg zu geben. "Es wartet keine leichte Aufgabe auf Sie, auch ohne Corona sind die Herausforderungen enorm." In einer Zeit, in der der Kreisstadt im Haushalt die Finanzen wegbrächen, sei nicht nur ein Mann des Ausgleichs mit kommunalpolitischem Geschick gefragt, sondern auch ein Krisenmanager. "Ich wünsche Ihnen Kraft, Kreativität und Entscheidungsfreude."

Auch Dieter Schönfeld wünschte dem Familienvater, der kommunalpolitisch zuletzt als Vorsitzender der WI-SE-Fraktion im Segeberger Kreistag und früher für die Piraten-Partei aktiv war, eine glückliche Hand. Da Toni Köppen nun seinen Amtseit abgeleistet habe, könne er auch in vertrauliche Vorgänge innerhalb der Verwaltung eingearbeitet werden.

Von den weniger vertraulichen in der Ortspolitik hat der neue Bürgermeister bereits einige live mitbekommen. Seit seiner Wahl nimmt der Seedorfer an den allermeisten Sitzungen als aufmerksamer Zuhörer teil.

Den Starttermin am Ende der Arbeitswoche hat sich Bad Segebergs neuer Verwaltungschef im Übrigen nicht selbst ausgesucht. Das Datum stand bereits vor dem ersten Wahlgang fest.